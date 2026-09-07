El PSOE designa a 15 candidatos a alcaldes en municipios de más de 20.000 habitantes en la provincia en Cádiz

Archivo - Ruiz Boix inteviniendo en un Comité Provincial del PSOE. - PSOE - Archivo

CÁDIZ 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en la provincia de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha manifestado su "orgullo" ante la "cohesión" del partido tras completar el proceso de elección de candidatos a las alcaldías en 15 de los 45 municipios de la provincia, que cuentan con más de 20.000 habitantes. En este sentido, ha destacado la "unidad" mostrada entre los militantes, lo que ha evitado la celebración de votaciones en primarias al contar las propuestas con un aval ampliamente mayoritario en las respectivas agrupaciones locales.

Según ha explicado en rueda de prensa, de los 15 municipios en ocho de ellos se mantienen los mismos candidatos que las últimas elecciones de 2023, con cuatro que ejercen como alcaldes y cuatro que son portavoces en la oposición. "Mantenemos el cartel electoral y renovamos al 50%, siete nuevas candidatas y candidatos del PSOE que estoy convencido de que van a obtener los mejores resultados y que van a contar con el apoyo de la mayoría de los vecinos", ha señalado Ruiz Boix.

Así, ha indicado que Patricia Cavada en San Fernando, José María Roman en Chiclana, Javier Ruiz Arana en Rota y él mismo en San Roque, repiten como cabeza de cartel para intentar renovar las alcaldías de sus municipios. Por su parte, Óscar Torres en Cádiz, Javier Rodríguez en Barbate, Daniel Parea en Los Barrios y Víctor Mora en Sanlúcar se mantienen como candidatos a las alcaldías de sus municipios tras haber ejercido la oposición durante este mandato que comenzó en 2023.

Por su parte, según Ruiz Boix, el PSOE afronta el reto de conseguir las alcaldías con nuevos candidatos en siete municipios, como son José Antonio Díaz en Jerez (que no fue candidato pero ha ejercido como portavoz de la oposición durante el mandato), Fran Fernández en Algeciras, Ana Saray en El Puerto, Carlos Salguero en Puerto Real y Ana Carrera en Arcos de la Frontera.

Por otro lado, en Conil, según ha apuntado, se suma un independiente que tiene ganas de participar del proyecto del PSOE como es Juan Antonio Caballero Nieto, mientras que en Chipiona su secretaria general, María Naval, da un paso al lado para colaborar a que el PSOE tenga un nuevo cartel, que será encabezado por Luis Manuel Rivera.

Uno de los grandes municipios donde no se ha podido elegir candidato es en La Línea de la Concepción, donde, según Ruiz Boix, se sigue "trabajando en encontrar el grupo de personas que lideren el PSOE, donde viene trabajando una gestora, por lo que se van a apurar los plazos presentar un equipo con un candidato o candidata que lidere ese proyecto que se enfrenta en este caso a la dificultad de contar con un gobierno con 22 concejales".