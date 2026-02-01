PSOE destaca que la subida del SMI tendrá un "impacto directo en más de 62.000" trabajadores de la provincia de Cádiz

Archivo - Alfonso Moscoso, senador del PSOE por la provincia de Cádiz - PSOE - Archivo

CÁDIZ 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador del PSOE por la provincia de Cádiz, Alfonso Moscoso, ha valorado este domingo muy positivamente la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.221 euros para el año 2026, una medida que ha calificado como "un avance histórico para la clase trabajadora" y que tendrá un impacto directo en más de 62.000 personas trabajadoras de la provincia de Cádiz.

En un comunicado, ha señalado que este incremento del salario mínimo es especialmente relevante en una provincia como Cádiz, donde el mercado laboral está marcado por la estacionalidad y la temporalidad. "En Cádiz, más de 62.000 trabajadores y trabajadoras perciben el salario mínimo o rentas muy próximas, por lo que esta subida supone una mejora real y efectiva del poder adquisitivo de muchas familias", ha señalado.

Ha recordado que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, el SMI ha aumentado en 485 euros mensuales, lo que representa una subida acumulada del 66%, "un récord histórico que lleva el sello socialista de este Gobierno y que demuestra un compromiso claro con la mayoría social".

"El Partido Popular dejó el salario mínimo anclado en los 736 euros, tras años de congelaciones y subidas mínimas. Hoy hablamos de 1.221 euros, una diferencia que evidencia dos modelos: El de quienes gobiernan para unos pocos y el de quienes lo hacen pensando en la gente trabajadora", ha remarcado Moscoso.

El senador gaditano ha puesto en valor que esta subida del SMI se produce en un contexto de "mejora general del empleo, con cifras récord de ocupación, el paro más bajo de los últimos 20 años y el mayor número de contratos indefinidos de la historia gracias a la reforma laboral". "También en Cádiz estamos avanzando hacia un empleo más estable y con más derechos", ha añadido.