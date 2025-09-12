El PSOE dice que la cesión de suelo para el Hospital "es la noticia más importante para Cádiz de los últimos años"

CÁDIZ 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha calificado como "la noticia más importante para la ciudad en los últimos años" el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la cesión gratuita de los suelos de la Zona Franca para la construcción del nuevo hospital de Cádiz.

En una nota, Torres ha subrayado que esta decisión es "una prueba irrefutable del compromiso del Gobierno de España con la ciudad y pone fin a cualquier excusa por parte de la Junta de Andalucía y del alcalde para seguir demorando el proyecto".

"Nuevamente, el gobierno de España, en este caso a través del Ministerio de Hacienda, vuelve a hacer una apuesta estratégica por la ciudad de Cádiz y vuelve a poner a Cádiz en su agenda", ha declarado Torres, para quien el anuncio de la cesión gratuita de los terrenos es "la manera más rotunda e importante de demostrarlo, desbloqueando un proyecto vital para todos los gaditanos".

Así, ha añadido que "a ver si es verdad que la Junta, que se ha estado negando a gastarse 12 millones de euros en la adquisición de este suelo, ahora va a estar dispuesta a gastarse 500 millones en la construcción del hospital", instando al gobierno de Juanma Moreno "a pasar de las promesas a los hechos".

Además, ha afirmado que "en poco tiempo vamos a ver si el compromiso que decía el alcalde, Bruno García, que tenía la Junta para construir el nuevo hospital era cierto o no". "Ahora tiene la oportunidad de demostrarlo", ha subrayado.

Torres también han instado a Bruno García a "que le exija al presidente de la Junta de Andalucía a que en la redacción de los presupuestos para el 2026 aparezca ya de manera clara y con carácter finalista una partida para el inicio de todos los procesos administrativos necesarios para la futura construcción del hospital".

"Nos parece la noticia más importante para Cádiz en los últimos años y, como era de esperar, no llega por parte del PP, ni de la Junta ni, por supuesto, del alcalde, al que ni está ni se le espera en los grandes asuntos de la ciudad, sino que ha venido de parte del Gobierno liderado por Pedro Sánchez y por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha vuelto a demostrar con hechos, y no con palabras, su compromiso con la ciudad", ha reiterado.