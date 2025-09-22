El PSOE eleva a 600 millones la petición en los presupuestos de la Junta para el nuevo hospital de Cádiz

CÁDIZ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha manifestado que esperaba que la visita del presidente de la Junta de Andalucía a la provincia, con motivo de la inauguración del Centro de Formación Avanzada (CFA), fuera para anunciar una partida presupuestaria para la construcción del nuevo hospital con "una inversión mínima de 600 millones", elevando así la petición en 100 millones después de que el secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, pidiera la pasada semana a la Junta que pusiera "ya" en los presupuestos "los 500 millones que vale el nuevo hospital".

En una nota, Ruiz Boix ha criticado que Juanma Moreno "haya venido a una fiesta de cumpleaños" para la inauguración del CFA, "un proyecto con siete años de retraso financiado con fondos de gobiernos socialistas anteriores". Además, ha acusado a la Junta de "falta de deslealtad institucional al no invitar a ningún representante del Gobierno de España, a pesar de que son fondos europeos y se ubica en instalaciones de Navantia". "Moreno llega como un invitado que pretende apropiarse de una inversión que no le corresponde", ha añadido.

Así, el dirigente socialista ha destacado las inversiones "reales y efectivas del Gobierno de Pedro Sánchez y de la SEPI que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero en los astilleros de la Bahía de Cádiz, que superan los 100 millones de euros en los últimos siete años". "Estas inversiones han permitido que Navantia cuente hoy con la mayor carga de trabajo de su historia, asegurada hasta más allá del año 2030, y con anuncios de incremento de plantilla", ha afirmado.

Además, ha reclamado al presidente de la Junta que "aproveche su visita para asumir el ofrecimiento del Gobierno de España y la vicepresidenta María Jesús Montero de ceder gratuitamente la parcela necesaria en la Zona Franca para el futuro Hospital Regional".

A partir de ahí, Ruiz Boix ha expuesto la situación "colapsada" de la sanidad pública, "una consecuencia de la política de privatizaciones y externalizaciones de la Junta" y ha apuntado a las "alarmantes cifras de pacientes en lista de espera, con más de 30.300 gaditanos esperando una intervención quirúrgica y más de 121.000 gaditanos aguardando una cita con un especialista".

Además, ha exigido a que aclare la situación del "caso de corrupción en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que investiga más de 1.500 millones de euros en contratos sanitarios irregulares a nivel andaluz, de los cuales 235 millones corresponden a la provincia de Cádiz". "No se puede permitir que haya gente haciendo negocio a costa de la salud de los gaditanos", ha afirmado.

En cuanto a los presupuestos, Ruiz Boix ha recordado "compromisos incumplidos como las obras de Valcárcel o la Ciudad de la Justicia de Cádiz, anunciados por el PP" y ha señalado la "falta de ejecución de los compromisos que asumió Juanma Moreno durante la visita de su Consejo de Gobierno al Oratorio de San Felipe Neri en la ciudad de Cádiz hace tres años".

"Esa jornada de pomposidad y protocolo, se anunció como el inicio de una serie de compromisos especiales con la provincia, pero sin embargo, a día de hoy, no hay ninguno de los compromisos que se asumieron ejecutados", ha afirmado antes de señalar que "hay unas obras en Valcárcel de consolidación del edificio sin ningún destino, porque el proyecto sigue paralizado" o la ciudad de la Justicia "que sigue todavía durmiendo el sueño de los justos porque nadie sabe cuándo se va a iniciar y cuál es el proyecto".

Según Ruiz Boix, el presidente de la Junta "ha venido trabajando únicamente con los efectos de la inercia de los anteriores gobiernos socialistas, y ahora, siete años después, es cuando se ve que es un proyecto vacío, un proyecto hueco y que no hay ninguno de los compromisos que a lo largo de sus dos campañas electorales fue anunciando porque ninguno se ha ido ejecutando".