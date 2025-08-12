El PSOE-A elogia el "trabajo a destajo" del Infoca en Tarifa (Cádiz) y el "ejemplar civismo" de desalojados de Zahara

Medios terrestres y aéreos operan en el incendio declarado en el paraje Sierra de la Plata, cercano a la playa de Bolonia, a 11 de agosto de 2025, en Tarifa (Cádiz, Andalucía, España). - Nono Rico (Europa Press)

TARIFA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha elogiado este martes el "trabajo a destajo" de los empleados del Infoca para tratar de estabilizar el incendio de Tarifa y ha confiado en que haya "buenas noticias pronto", fruto de este esfuerzo.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press, Márquez ha expresado, además, la "solidaridad" y el "apoyo" del PSOE-A a los 2.000 vecinos de Zahara desalojados por el avance de las llamas y ha subrayado su "ejemplar civismo" tras una noche "difícil" fuera de sus casas.

En la zona de las llamas, se han incorporado este martes cuatro medios áreos --un vehículo ligero, dos anfibios y uno de coordinación--. El incendio no ha provocado daños personales y los servicios de extinción han logrado proteger tanto las viviendas como las urbanizaciones de la zona de Atlanterra.

Los operativos han centrando sus esfuerzos en garantizar la seguridad en el flanco izquierdo del incendio, la zona más próxima a las urbanizaciones y hoteles. Allí se ha establecido un perímetro de seguridad en el que están trabajando medios terrestres que han seguido activos durante la noche.

Este incendio se produce apenas tres días después de que se diera por extinguido el que se inició el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña, que afectó a una superficie de 283 hectáreas y que obligó al desalojo preventivo de alrededor de 1.500 personas y 5.000 vehículos.