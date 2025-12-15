El PSOE exige a Juanma Moreno que impulse una moción de censura en Algeciras "para limpiar la alcaldía"

Juan Carlos Ruiz Boix, secretario del PSOE en la provincia de Cádiz. - PSOE

CÁDIZ 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha instado al presidente regional del PP-A, Juanma Moreno, a que deje de "mirar para otro lado" y ordene a su grupo municipal activar una moción de censura para relevar a José Ignacio Landaluce de la alcaldía de Algeciras.

"Juanma Moreno lleva más de 100 horas en silencio, esperando a que pasen los teletipos, mientras Algeciras vive la angustia de tener un alcalde investigado por presuntos casos de acoso sexual a miembros de su propio gobierno", ha afirmado en una nota Ruiz Boix.

Asimismo, ha añadido que "si Landaluce acaba en el grupo de no adscritos, el PP mantiene 15 concejales, mayoría absoluta suficiente". Así, ha exigido a Juanma Moreno a "que impulse una moción de censura con sus propios ediles para que Algeciras recupere la dignidad institucional respetando los resultados electorales que el PSOE sí respeta, no como hace Feijóo".

En este sentido, Ruiz Boix ha comparado la "rapidez y contundencia del protocolo antiacoso del PSOE con la nula credibilidad del PP", recordando que "la portavoz de la Junta, Carolina España, anunció un protocolo hace diez meses del que nada se sabe". "¿Han contactado con las víctimas? ¿Las han acompañado? Nosotros sí lo haremos, ofrecemos nuestro apoyo y solidaridad total a las denunciantes, porque la protección a las víctimas no entiende de colores políticos", ha manifestado.

En cuanto a la primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, Ruiz Boix ha manifestado que se trata de un "paripé electoral sin precedentes". "Es la primera vez en 40 años de autonomía que un presidente se presta a un montaje de este calibre, ya que no hay proyecto redactado, no hay licitación de obra, no hay nada".

A su juicio, "es una muestra más de cómo el consejero Antonio Sanz instrumentaliza y manipula al presidente de la Junta para tapar siete años de abandono a la capital gaditana, ante el silencio cómplice del alcalde, Bruno García".