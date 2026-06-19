El PSOE-A insiste en que Landaluce "no puede estar ni un minuto más" como alcalde de Algeciras (Cádiz)

Archivo - La parlamentaria socialista Ángeles Férriz durante la rueda de prensa - PSOE - Archivo

GRANADA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista en la cámara andaluza, Ángeles Férriz, ha vuelto a pedir este viernes la dimisión del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, tras los presuntos casos de acoso sexual que habría protagonizado.

"Este señor no puede estar ni un minuto más ejerciendo de alcalde en Algeciras. No se le puede permitir esas actitudes machistas, intolerables, de un señor que ha tenido unas actitudes más propias de un abusador y maltratador que de un señor alcalde", ha señalado Férriz en una atención a los medios en Granada.

La parlamentaria socialista ha lamentado un "nuevo" episodio machista este viernes contra la portavoz del PSOE en el ayuntamiento de la localidad gaditana. Una situación que Férriz ha calificado como "asquerosa" y "repugnante".

En esta línea, ha señalado el "encubrimiento" por parte del presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, a la figura de Landaluce y le ha reprochado la falta de una moción de censura para echar al primer edil, con el apoyo del PSOE.

"Estos señores del PP y Juanma Moreno, a los que se les llena la boca con la defensa de las mujeres cuando es para otros, pues ahora les toca a ellos y tienen que cumplir ejemplarmente", ha aseverado.