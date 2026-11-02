El PSOE municipal acusa al alcalde de Cádizde ser el "máximo responsable" del parón de la Ciudad de la Justicia

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres. Imagen de archivo. - PSOE CADIZ

CÁDIZ 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha señalado este lunes directamente al alcalde de la ciudad, Bruno García, como el "máximo responsable de que no se vaya a construir la Ciudad de la Justicia en Cádiz, porque es incapaz de exigir nada a su propio partido". Esta reacción se produce tras conocerse el "repentino cambio de criterio" de la Junta de Andalucía, que "ahora descarta el modelo de financiación que había previsto para la Ciudad de la Justicia y deja el futuro de esta infraestructura completamente paralizado".

Para Torres, este "sorprendente giro" en el modelo de la Junta "supone la constatación de lo que desde el PSOE llevamos años denunciando: que ni el Partido Popular ni Bruno García han tenido nunca la más mínima intención de construir la Ciudad de la Justicia". Además, Óscar Torres ha recordado en una nota de prensa que los presupuestos de la Junta de Andalucía de los últimos años han sido "una estafa a Cádiz en todo, pero con la Ciudad de la Justicia, aparte de una estafa, ha sido una humillación".

En esta línea, el portavoz socialista ha sido "muy crítico" con el acto de colocación de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia en diciembre de 2025, cuando el propio Bruno García, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el entonces consejero de Justicia escenificaron la colocación de la primera piedra. "Se les debería caer la cara de vergüenza a los protagonistas de aquella foto, porque no es creíble que, tras años asegurando que ya tenían el modelo de financiación de la Ciudad de la Justicia, vengan ahora con un cambio radical de fórmula de es financiación que en la práctica lo que hace es dinamitar el proyecto", ha aseverado.

Desde el PSOE recuerdan que ya advirtieron hace semanas, coincidiendo con la visita del nuevo consejero de Justicia, que "Bruno García daba de facto por muerto el proyecto". Una situación que se plasma, según Torres, en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027, donde tan solo aparece una partida testimonial de 2,5 millones de euros bajo un epígrafe que especifica "para arrancar el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, evidenciando que lo anterior no existía".

"El papel de los presupuestos lo aguanta todo, pero la realidad es bien diferente. No tenía sentido poner una primera piedra en 2025 y que ahora, en los presupuestos de 2027, incluyan una partida para empezar de cero. Lo del 2025 fue un paripé, un acto preelectoral y la desvergüenza política más absoluta", ha criticado. Óscar Torres ha advertido que este nuevo revés confirma la hoja de ruta del Partido Popular y Bruno García con Cádiz, se basa constantemente en "vender humo". En este sentido, ha denunciado que el balance del PP en la ciudad se resume en una concatenación de grandes mentiras institucionales: "Ni Ciudad de la Justicia, ni nuevo hospital, ni Valcárcel".

Sobre este último proyecto, el líder socialista ha recordado que lo único que se está acometiendo actualmente en el edificio de Valcárcel es una mera intervención de consolidación estructural para evitar que se caiga, "pero ahí no se está adaptando el edificio para acoger ningún tipo de facultad, volviendo a engañar a los gaditanos y gaditanas con un proyecto educativo que el PP y Bruno García mantienen bloqueado y sin visos de que se vaya a hacer realidad", ha concluido.