PSOE-A opone "las buenas noticias" de Montero a Andalucía en inversiones con "ataque" de Moreno a la educación especial

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, escucha al secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, este viernes en una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional en El Puerto de Santa María (Cádiz). - PSOE DE CÁDIZ

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Andalucía ha celebrado este viernes una reunión de su Comisión Ejecutiva Regional en El Puerto de Santa María con la presencia de su secretaria general, María Jesús Montero, y antes de este encuentro los socialistas han remarcado en sus declaraciones "las tres buenas noticias" que ha comportado en este jornada la presencia en la provincia de la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda con diferentes anuncios inversores o de cesión de terrenos para alentar la actuación de la Junta de Andalucía.

De igual forma los socialistas andaluces han contrapuesto el balance de Montero a lo que ha denominado "el ataque sin precedentes" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la educación especial.

En una nota ha destacado el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, esas "tres buenas noticias" que ha traído consigo el acto que Montero ha protagonizado en la Zona Franca de Cádiz, de la primera de las cuales ha subrayado el "compromiso" de Montero con Andalucía al poner a disposición el solar necesario y los terrenos, cedidos gratuitamente por Zona Franca, para que se pueda construir el Hospital Regional de Cádiz.

Ruiz Boix ha apuntado que "ahora es el turno de que Moreno Bonilla también muestre el compromiso" de la Junta de Andalucía con una inversión que esperamos que aparezcan en los próximos presupuestos".

De igual forma ha agradecido el "esfuerzo" realizado por vicepresidenta del Gobierno con los astilleros de Puerto Real (Cádiz), tras anunciar la construcción de dos nuevos buques de acción marítima (BAM), que crearán en torno a 2.000 empleos hasta como mínimo el año 2030.

Por último, el secretario general del PSOE de Cádiz ha celebrado la inversión que la ministra Montero se ha comprometido a incluir en los próximos Presupuestos Generales para la electrificación de la vía ferroviaria que "ayuda y mejora la competitividad" del puerto de Algeciras, como es la línea de tren entre Algeciras y Bobadilla.

Frente a estas noticias esperanzadoras, "Ruiz Boix ha denunciado la preocupación que han trasladado una treintena de representantes de la comunidad educativa de la provincia reunidos con Montero y con miembros de su dirección por el copia y pega del modelo de Ayuso de la Comunidad de Madrid", que, a su juicio, está implementando Moreno Bonilla.

El líder de los socialistas gaditanos ha criticado que la Junta de Andalucía "esté limitando la igualdad de oportunidades, cerrando líneas educativas, todas ellas de colegios públicos", de los que ha puesto de manifiesto que en la provincia de Cádiz se han cerrado ya más de 700 líneas, dato que supone "más del 25% del total de las 3.000 líneas cerradas en el conjunto de Andalucía desde que gobierna la derecha".

Ruiz Boix ha aseverado que la provincia "no sufre un "declive de población, o la problemática del reto demográfico, sino que lo que hay es un modelo, el privatizador, que es el que viene llevando a cabo estos siete años Moreno Bonilla".

Como ejemplo, ha señalado el acceso a los centros de Formación Profesional, donde la oferta privada ha crecido un 80% desde 2018, mientras que la pública lo ha hecho en un pírrico 1%.

"Ese es el modelo del Partido Popular, es el modelo de la desigualdad, es el modelo de la resta de derechos", ha concluido para abundar en que "el PSOE de Andalucía está preparado para la convocatoria electoral y convencido de que su proyecto va a ser el que venza en las próximas elecciones andaluzas".

RECORTE Y ATAQUE AL ALUMNADO MÁS VULNERABLE

Por su parte, la secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha denunciado el retroceso que sufre la educación especial en Andalucía a manos del actual Gobierno andaluz.

Alba ha puesto el foco en el "recorte" y "ataque" frontal al alumnado "más vulnerable" del sistema educativo: "No hay profesores de pedagogía terapéutica, ni profesores de audición y lenguaje, ni técnicos de integración social".

"No hay profesionales que garanticen la igualdad de oportunidades en las aulas y, por tanto, la inclusión de este alumnado", ha subrayado la secretaria de Educación de los socialistas andaluces.

Alba ha denunciado que "no se va a bajar la ratio en Primaria, en Secundaria, ni en Bachillerato".

La socialista ha advertido de que los recortes del PP llevan al "cierre de aulas y colegios" públicos, como el CEIP Vaporcito en el Puerto de Santa María, o el colegio rural El Soto en Barbate, mientras "mantiene" las aulas concertadas.