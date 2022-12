PSOE reclama a la Junta apoyo a sectores estratégicos de Cádiz “que sí sienten el aliento del Gobierno"

CÁDIZ, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reclamado al Gobierno andaluz que se implique en el impulso y apoyo a los sectores estratégicos de la provincia como el naval y el aeroespacial, "que sí sienten el aliento del Gobierno de Pedro Sánchez".

En rueda de prensa, Ruiz Boix se ha congratulado por la cadena de contratos que garantiza carga de trabajo para cinco años en los astilleros de Navantia en la Bahía y por el préstamo aprobado en Consejo de Ministros de 1.429 millones para Airbus, con el que se financia la participación española en el programa Euromale, que "garantiza empleo en Airbus en la Bahía de Cádiz".

En este sentido, ha preguntado por las medidas de la Junta para respaldar al sector auxiliar, "un Gobierno que ha tardado cuatro años en poner en marcha el Centro de Fabricación Avanzada y que lo hace ahora a prisa y corriendo, arrastrado porque las ayudas de la ITI tienen de plazo hasta 2023".

"Encaramos un final de año que, contra todo pronóstico, nos trae muy buenas noticias desde el punto de vista económico, y vendrán aún mejores cuando los fondos europeos desplieguen el próximo año todo su radio de acción", ha asegurado Ruiz Boix.

El dirigente socialista ha recordado que "dijeron que venía un inverno duro, pero la realidad en la provincia es que el paro ha dado un pequeño respiro, la industria del turismo tira de la economía gaditana como hacía antes de la pandemia y se suceden encargos en Navantia-Bahía como en sus mejores tiempos".

"Las cosas no caen del cielo, son fruto del trabajo constante que viene realizando el Gobierno de España por la recuperación económica en la provincia", ha señalado Ruiz Boix, que ha recordado que "durante los Gobiernos de Zapatero se construyeron 15 barcos, se llegó a tener más de 12.000 trabajadores en las tres factorías de la Bahía y con Pedro Sánchez se van a construir de momento diez barcos, además de participar en la construcción de tres buques logísticos y de dos estructuras para fijar parques eólicos marinos".

Además de los contratos internacionales que han abierto mercado en países como Arabia Saudí, Marruecos o Reino Unido, Ruiz Boix ha asegurado que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado que confía en los astilleros gaditanos y se ha asegurado de que Defensa sea el principal cliente de Navantia".

"En el PSOE tenemos claro que con las cosas de comer no se juega y que la voluntad política se demuestra con rotundidad en los presupuestos. El incremento en el gasto militar en las cuentas del Estado permite que, a día de hoy, el Ministerio y la Armada hayan podido hacer encargos como la renovación de la flotilla hidrográfica con dos nuevos buques y un barco oceanográfico", ha argumentado.

Ruiz Boix ha apuntado que "lo que se está viendo este final de año 2022 no es solamente la apuesta con unos presupuestos que son beneficiosos para la provincia en empleo o el impulso a infraestructuras, sino en la consolidación de los sectores estratégicos en la provincia".

En este sentido, ha señalado a "la apuesta firme por la reindustrialización en los dos polos, en la Bahía también apostando fuerte por el sector aeronáutico y en el Campo de Gibraltar apoyando a empresas como Cepsa en la revolución de la energía renovable y a Maersk en su proyecto para que instale su planta de metanol".

De la misma manera respecto al sector aeroespacial, ha recordado el impacto del PERTE aprobado por el Gobierno de España para un sector que supone el 15 por ciento del PIB industrial y genera 14.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos. "Le pedimos a la Junta que crea más en las posibilidades de este sector", ha afirmado Ruiz Boix, que ha afirmado que "sin ir más lejos, los estudios que impulsaron la candidatura de Sevilla para que haya sido elegida sede de la Agencia Espacial Española prevén que en diez años se multiplique por seis la facturación del sector en la región".

"Cádiz podría avanzar a una mayor velocidad en su estrategia de recuperación económica si contase con un Gobierno andaluz que asumiera sus competencias autonómicas, especialmente las relativas a políticas activas de empleo", ha señalado.

Así, ha criticado que el Gobierno andaluz "sigue sin dar la cara a las necesidades de los gaditanos y se centra exclusivamente en la crispación y en la confrontación con el Gobierno de España". "Juanma Moreno se olvida de que es presidente y se dedica a defender los intereses del PP y no de Andalucía, se dedica a hacerle la campaña a su jefe nacional, sepultado ya bajo el síndrome Casado, porque no hay nada más golpista en el mundo que no reconocer unos resultados electorales y llamar ilegítimo a un Gobierno", ha afirmado.

Finalmente, a la "falta de medidas para apoyar a las familias en la crisis", Ruiz Boix ha achacado al PP el "deterioro indigno de la sanidad que está llevando a una situación insostenible al personal sanitario que, a estas alturas, todavía no saben ni sus turnos de navidades". "Lo que tiene que hacer ya es certificar, sin más vueltas, la contratación estable y permanente de los 12.000 sanitarios que cumplen contrato a final de diciembre", ha concluido.