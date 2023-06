El PSOE de Sanlúcar anuncia que votará a su candidato a la Alcaldía si no alcanzan un acuerdo con IU

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo consiguió siete de los 25 ediles que componen el Ayuntamiento, ha anunciado que votarán en el pleno de investidura por su candidato Víctor Mora "en caso de no llegar a un acuerdo de gobierno de las fuerzas de izquierdas".

Los socialistas han mantenido en un comunicado que su apuesta a partir del próximo 17 de junio pasa por un gobierno de coalición "en igualdad de condiciones" con Izquierda Unida, que también cuenta con siete concejales aunque sumó más votos que el PSOE en los comicios municipales.

El PSOE en este municipio ha acudido a una reunión solicitada por el PP, dentro de su ronda de contactos con los grupos políticos que obtuvieron representación municipal en las pasadas elecciones, como "un ejercicio de responsabilidad", aunque les han manifestado que su intención es un gobierno con IU que "dé estabilidad a la ciudad".

En su comunicado, los socialistas han reiterado su demanda de conformar una alianza con IU, de forma que haya una "alcaldía compartida" en periodos de dos años para cada una de las dos formaciones, un acuerdo que "debe hacerse en base a un gobierno en igualdad de condiciones, sin vetos, tal y como quedará reflejado en la composición del próximo pleno municipal que contará con 7 concejales de PSOE y 7 concejales de IU".

No obstante, el encuentro entre ambas formaciones políticas aún no se ha producido por lo que, en caso de no llegar a ningún acuerdo entre ellas, el PSOE ya ha anunciado que votará a su propio candidato y alcalde en funciones, Víctor Mora, en la sesión de investidura para constituir la corporación municipal y elegir alcalde.

Por su parte, el PP, que fue la lista más votada y consiguió nueve concejales, ha trasladado al PSOE en la reunión mantenida este lunes, su disposición a gobernar la ciudad "de acuerdo a la voluntad mayoritaria de los sanluqueños expresadas en las urnas".

En un comunicado han señalado que su candidata Carmen Pérez "buscará como alcaldesa grandes consensos con la oposición en aquellos proyectos de calado para la ciudad, desde presupuestos a inversiones", por lo que ha pedido a PSOE e IU que "actúen con responsabilidad, coherencia y respeto con respecto a la decisión de los sanluqueños y facilitar el gobierno del PP".