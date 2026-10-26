PSOE-A urge a Moreno y Feijóo a explicar por qué "mantuvieron" a Landaluce pese a "conocer" acusaciones de acoso

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 21 de octubre de 2026. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

GRANADA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha urgido este lunes a los presidentes del PP andaluz, Juanma Moreno, y del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, a dar "explicaciones" sobre "por qué prefirieron mantener" a José Ignacio Landaluce como alcalde de Algeciras (Cádiz) pese a "conocer" las acusaciones de presunto acoso sexual que pesaban sobre el regidor, que se dio de baja como militante del PP a finales del pasado año.

Así se ha pronunciado la también portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una atención a medios en Granada al día siguiente de que Landaluce formalizara su renuncia como alcalde de Algeciras, unos días antes del día fijado para el debate de la moción de censura presentada contra él por concejales del PP y Vox en el Ayuntamiento algecireño.

María Márquez ha subrayado que desde el PSOE se han llevado "dos años denunciando públicamente este tipo de conductas terribles contra las mujeres", algo que a representantes socialistas les "ha costado denuncias", según ha puesto de relieve, y ha citado el caso concreto de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que fue "denunciada" por Landaluce.

Ha subrayado que a lo que se habían dedicado desde el PSOE era "simplemente" a "ponerle voz a las denuncias anónimas, a los mensajes, a los 'pantallazos'" que les "estaban llegando, incluso de compañeras del Partido Popular" que les "pedían que las ayudáramos y que le diéramos voz al drama que estaban sufriendo".

Tras destacar que Landaluce "va a tener que dar explicaciones en los juzgados", y de reivindicar que su dimisión viene "gracias a la pelea pública" de "tantas mujeres y tantos hombres" del PSOE, María Márquez ha avisado de que desde las filas socialistas no se van a quedar "aquí".

"Estos hechos se llevan conociendo desde hace dos años", y "de estos hechos de presunto acoso sexual tenían conocimiento el presidente de la Junta de Andalucía" y del PP-A, Juanma Moreno, y "el señor Feijóo, quien aspira a presidir el Gobierno de España, nada más y nada menos", según ha aseverado María Márquez, que ha criticado que ambos dirigentes 'populares' "callaron".

En ese punto, la dirigente socialista ha recordado las declaraciones que la semana pasada realizó el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre que era feminista porque se había criado con más mujeres que hombres, y ha advertido de que "la sociedad ya no va por ahí", y el candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre "no está a la altura de la velocidad y del pensamiento que tenga la sociedad en materia de género en estos momentos".

En todo caso, y en relación al caso de Landaluce, la representante del PSOE-A ha instado a que, "de manera inmediata", tanto Moreno como Feijóo "den las explicaciones" que, en su opinión, merecen los andaluces y los españoles "sobre por qué lo sabían y callaron, por qué prefirieron mantener en el poder a semejante 'señoro' en vez de ponerse al lado de las mujeres y de las víctimas".

María Márquez ha defendido que es "fundamental" y "decisivo" dar estas explicaciones en las semanas previas a las elecciones del 29 de noviembre, al tiempo que ha incidido en advertir de que desde el PSOE-A no se van a "callar" ni a "parar", desde el convencimiento de que cuentan con la compañía de "muchísimos compañeros, muchísimos hombres" que respaldan a "tantas mujeres en esta batalla, en esta pelea por la igualdad", según ha valorado para concluir.