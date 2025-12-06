El puente de diciembre trae al puerto de Cádiz a más de 4.700 turistas en cuatro cruceros

Dos cruceros anclados en el Puerto de Cádiz. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Cádiz va a recibir este puente de diciembre, entre el 6 y el 8, a más de 4.700 turistas a bordo de cuatro cruceros, a los que se sumarán los 2.450 que llegarán ya el martes 9 de diciembre, una vez superado el periodo festivo.

En total, entre el sábado y el martes, los muelles gaditanos esperan a algo más de 7.200 cruceristas, según datos del Ayuntamiento de Cádiz recogidos por Europa Press.

El puente comienza este sábado con la presencia en Cádiz del crucero de premium 'Nautica', que traerá consigo a los primeros 580 turistas. Con origen en Gibraltar y destino en Ponta Delgada (Portugal) este barco va a permanecer en el muelle gaditano hasta las 19,00 horas.

Ya el domingo serán dos los cruceros que tocarán tierra. En concreto, el 'Marella Voyager', una nave de la flota de Marella Cruises que navega con unos 1.500 pasajeros hacia Funchal, en las islas Madeira y que hará antes escala en Cádiz.

El segundo barco es el 'Queen Victoria' de la naviera Cunard Line, y que traerá al puerto gaditano a algo más de 2.000 pasajeros. Tras su paso por Cádiz, de donde zarpará a las 18,00 horas, este crucero llegará al puerto de Málaga.

El lunes 8 de diciembre, festivo nacional por la Inmaculada, el 'Viking Sea', un crucero oceánico de lujo de la compañía Viking Cruises, hará escala en Cádiz desde las 08,00 horas de la mañana con casi 700 pasajeros. Aquí estará hasta las 18,00 horas cuando salga rumbo a Casablanca (Marruecos).

Ya el martes, una vez finalizado el puente, el Puerto de Cádiz recibirá al 'Norwegian Sky' y sus 2.450 pasajeros, que estarán en la provincia hasta las 20,00 horas, cuando zarpe a su siguiente escala.

En diciembre, el Puerto de Cádiz tiene anunciadas 23 escalas. Tras el puente habrán atracado ya en estos muelles prácticamente la mitad de lo estimado, al llegar hasta el martes 9 de diciembre un total de 11 cruceros.