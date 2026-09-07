El Puerto activa un dispositivo especial de movilidad ante la salida de La Vuelta este jueves desde la Plaza de Toros

Cartel de la salida de La Vuelta Ciclista desde El Puerto de Santa María. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) ha preparado un dispositivo especial de movilidad y aparcamientos con motivo de la salida este jueves, 10 de septiembre, de la contrarreloj individual de La Vuelta Ciclista 2026 desde la Plaza de Toros.

El Ayuntamiento ha informado en una nota de que la entrada a la Plaza de Toros será libre y gratuita y ha animado a los portuenses a acudir al coso para acompañar a los corredores en el inicio de la decimoctava etapa. Durante la jornada habrá además DJ y animación para el público.

La Plaza de Toros será el punto de partida de una contrarreloj individual en la que los corredores tomarán la salida de uno en uno. El primer participante partirá a las 14,06 horas, dando comienzo a una etapa que permitirá al público seguir en directo el inicio de la prueba desde este enclave de El Puerto.

Con motivo de la celebración de la etapa y de las restricciones de tráfico previstas para garantizar la seguridad de corredores, organización y ciudadanos, la Policía Local ha comenzado a señalizar las calles en las que estará prohibido estacionar durante estos días.

Para facilitar la movilidad, el Ayuntamiento ha habilitado dos aparcamientos temporales, ambos con vigilancia las 24 horas: SAFA San Luis, con acceso por la Plaza Elías Ahuja, y el Recinto Ferial de Las Banderas. Además, desde este martes, 8 de septiembre, está operativo un servicio gratuito de autobús lanzadera que conecta la Plaza del Ave María con el aparcamiento del Recinto Ferial, con el objetivo de facilitar el acceso al centro y reducir los desplazamientos en vehículo privado.

El servicio funcionará este martes de 19,30 a 00,30 horas; el miércoles, 9 de septiembre, de 6,00 a 00,30 horas; y el jueves, 10 de septiembre, de 6,00 a 23,00 horas.

El Ayuntamiento ha recomendado a los portuenses planificar sus desplazamientos con antelación, prestar atención a la señalización y utilizar, siempre que sea posible, los aparcamientos habilitados y el transporte público durante estos días.

La Nacional IV, entre Pozos Dulces y Aqualand, tendrá circulación restringida con un carril por sentido, para la zona de la Estación de FFCC, El Tejar, Los Madrileños, Puerto Norte o Rancho Linares.

Toda la información sobre las restricciones de tráfico, recorridos, aparcamientos y dispositivo especial con motivo de La Vuelta puede consultarse en la web municipal, en 'www.elpuertodesantamaria.es/lavuelta'.