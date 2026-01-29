El puerto de Algeciras retoma sus conexiones marítimas y permanecen canceladas en Tarifa (Cádiz)

Imagen de camiones parados en los accesos al puerto de Algeciras cerrados tras la cancelación de todas las conexiones marítimas con Ceuta y Tánger debido a las condiciones adversas generadas por la borrasca ‘Joseph’. A 27 de enero de 2026. - Nono Rico / Europa Press

CÁDIZ 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Algeciras (Cádiz) ha retomado este jueves 29 de enero sus conexiones marítimas con Ceuta y Tánger Med (Marruecos) después de dos días sin salidas a consecuencia de las borrascas que han azotado la provincia de Cádiz. Sin embargo, el de Tarifa continúa un día más con cancelaciones hacia Tánger por estas mismas circunstancias.

Según la información facilitada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, se mantiene cerrado el acceso de camiones al puerto de Algeciras excepto para camiones que vayan con destino a Ceuta, además de prevalecer la recomendación de evitar circular por el puerto a los vehículos ajenos a la actividad portuaria.

De esta manera, además del tráfico de pasajeros, se retoma la actividad de buques ro-ro y terminales de contenedores, unas maniobras sometidas al criterio de los prácticos de guardia.

El puerto de Algeciras reanuda poco a poco su actividad, después de cancelar ferries y prohibir el acceso a camiones debido a que se habían acumulado en sus zonas de aparcamiento unos 2.800 vehículos a la espera de embarcar hacia sus destinos y ante la imposibilidad de ello al no salir barcos por el fuerte viento y oleaje en el Estrecho de Gibraltar.

Según informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, en Cádiz se ha establecido alerta naranja por lluvia en la comarca de Grazalema desde las 10,00 hasta la medianoche, con previsión de acumulaciones de hasta 20 l/m2 en una hora y 80 l/m2 en doce horas. Además, el viento soplará en estas comarcas con rachas de hasta 70 km/h entre las 10,00 y las 15,00 horas.

El oleaje también afectará el litoral y el Estrecho, activándose alerta amarilla desde la medianoche hasta las 15,00 horas, con vientos del oeste y suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinado del oeste de cuatro metros.