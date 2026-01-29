Aparecen jaulas flotantes de piscifactoría de Portugal en Punta Umbría (Huelva) arrastradas por el temporal

Una de las tres jaulas flotantes de piscifactoría que han aparecido en Punta Umbría (Huelva) - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

Un total de tres de jaulas flotantes de piscifactorías procedentes de Portugal han aparecido este jueves en la playa de Punta Umbría (Huelva) arrastradas por el temporal de este miércoles.

Así lo ha señalado el Ayuntamiento de Punta Umbría, quien ha explicado que estas estructuras, un total de tres, han aparecido en la playa del municipio, a la altura de Altair.

Además, han detallado queSalvamento Marítimo de España se ha puesto en contacto con su homólogo portugués y ellos han confirmado que las estructuras son de su país, aunque aún no se sabe de qué zona exacta.