El Puerto (Cádiz) acoge el tercer Encuentro de Presidentes de Consejos Locales de Hermandades y Cofradías

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) ha acogido este sábado el tercer Encuentro de Presidentes de Consejos Locales de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Asidonia-Jerez, una cita organizada por la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, en colaboración con el Consejo Local de Hermandades de El Puerto.

Este encuentro, que reúne a los representantes de las distintas diócesis que conforman Asidonia-Jerez -entre ellas Jerez, Rota, Sanlúcar, Arcos, Villamartín y El Puerto de Santa María- se celebra a principios de curso con el objetivo de abordar los temas que el Obispo propone para el presente año en relación con las hermandades, según ha detallado el Ayuntamiento del municipio en una nota.

Ha indicado que se trata de una reunión de trabajo entre los presidentes y vicepresidentes de los consejos locales y los delegados del Obispado, en la que se comparten líneas de acción comunes y se refuerza la coordinación diocesana. La jornada se ha celebrado en la sede del Consejo Local de Hermandades de El Puerto de Santa María y ha contado con la participación de los representantes de todos los consejos locales de la diócesis.

El anfitrión, el Consejo Local de Hermandades de El Puerto, estuvo representado por su presidente, Juan José Caballero. El encuentro ha comenzado a las 10,00 horas con una recepción y café de bienvenida, seguida por la citada reunión de trabajo.

A las 12,00 horas se ha rezado el Ángelus, y posteriormente, los participantes realizaron un recorrido cultural por distintos puntos emblemáticos de la ciudad, incluyendo una visita a la Plaza de Toros, al Museo Cargadores a Indias, donde fueron recibidos por el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, y a la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros, finalizando con un aperitivo de convivencia.

Calleja ha destacado la importancia de que El Puerto sea sede de este tipo de encuentros. "Para nuestra ciudad, con una profunda tradición cofrade, es un honor acoger a los presidentes de los consejos de hermandades de toda la diócesis. Este encuentro refuerza los lazos entre nuestras localidades y pone en valor el patrimonio cultural, religioso y humano que representan nuestras hermandades", ha valorado.

Además, el concejal ha expresado que "ha sido una recepción realmente agradable porque ha supuesto un reencuentro muy bonito para él, ya que muchos de los presentes fueron antiguos compañeros de trabajo, lo que ha añadido un valor humano y emocional muy especial a esta jornada".