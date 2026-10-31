El Puerto de Cádiz espera en noviembre a 72.000 cruceristas, la mitad de ellos en la primera semana

Archivo - Un crucero en el Puerto de Cádiz. ARCHIVO. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Cádiz entrará en el mes de noviembre con una estimación de recibir 37 escalas de cruceros, las primeras durante este puente de Todos los Santos, al recalar en los muelles gaditanos tres buques de pasajeros entre el domingo 1 de noviembre y el lunes, y con alrededor de 8.800 cruceristas.

Según datos de la plataforma turística del Patronato Provincial de Turismo, consultada por Europa Press, la previsión global para noviembre es que puedan llegar en torno a 72.000 cruceristas. De ellos, en torno a 36.000 lo harán en esta primera semana.

Este dato podría superar el obtenido en 2025, cuando se recibieron a más de 63.000 turistas en los muelles gaditanos.

No obstante, respecto a noviembre del pasado año las escalas previstas se reducen considerablemente, ya que entonces se registraron 43 escalas de cruceros. Para este mes, entre las llegadas que se esperan, 16 de ellas son premium, es decir, de barcos de lujo.

Entre enero y noviembre de 2025, el puerto de Cádiz recibió a 590.000 cruceristas, lo que supuso un descenso del 10,3% respecto a la anualidad anterior.

Hasta septiembre de este presente año, se han recibido ya 217 escalas, lo que indica un incremento del 6,17% respecto al mismo periodo del año anterior, y casi 500.000 cruceristas, hasta 68.000 más que el año anterior, y un 15% más.