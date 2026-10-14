El Puerto (Cádiz) intensifica la vigilancia y los tratamientos contra los mosquitos en distintos puntos de la ciudad

Operario de El Puerto realizando tareas de control contra el mosquito del Virus del Nilo. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha informado de que está intensificando la vigilancia y control de mosquitos en diversas zonas de la ciudad tras el último informe de control, de este pasado 13 de octubre, donde se recoge que en 21 puntos se constató la presencia de agua, mientras que en otros cinco se detectaron larvas y pupas de mosquitos.

Los resultados permiten orientar las intervenciones hacia los puntos que requieren tratamiento y reforzar el seguimiento de los espacios susceptibles de convertirse en focos de cría, como ha indicado el Consistorio en una nota.

Las actuaciones se han concentrado principalmente en imbornales y sumideros de distintas calles y plazas, entre ellas Camino de Enamorados, Quiebro, Estoque, Verónica, Revolera, Afarolado, Espadas, Huertas Perdigones, Paco Teja, Fernández Sevilla y Trébole.

En los puntos inspeccionados que lo han requerido se han aplicado tratamientos larvicidas, tanto en emplazamientos con presencia de larvas como en otros con agua acumulada en los que se ha considerado necesario intervenir preventivamente.

El informe también recoge la eliminación del agua acumulada en un recipiente localizado en el entorno del Hogar del Pensionista, donde se detectaron larvas y pupas, y se han realizado actuaciones de trampeo en la vivienda de la persona afectada por el mosquito del Virus del Nilo y en los jardines del Hogar del Pensionista, como parte de las labores de vigilancia.

El dispositivo municipal combina la inspección de los espacios identificados, la detección de posibles criaderos y la aplicación de medidas correctoras en función de los resultados obtenidos.

La intervención sobre las fases larvarias permite actuar antes de que los mosquitos completen su desarrollo, mientras que el seguimiento continuado facilita la identificación de nuevos puntos que puedan requerir atención, como se ha indicado.

El teniente de alcalde de Medio Ambiente, Jesús Garay, ha subrayado que el trabajo de control de mosquitos "exige una vigilancia constante y actuaciones ajustadas a cada situación", y que "seguimos revisando los puntos identificados, tratando aquellos que lo necesitan y reforzando el seguimiento para reducir las posibilidades de proliferación".

Garay ha insistido en que la prevención requiere "la colaboración de toda la ciudadanía", considerando que las actuaciones municipales "son fundamentales", pero que "también lo es evitar que se acumule agua en patios, jardines, terrazas y parcelas privadas".

El Ayuntamiento ha recordado que, junto a las intervenciones técnicas, continúa siendo "esencial" mantener las medidas preventivas difundidas por las autoridades sanitarias, y que continúan las acciones de información y sensibilización ciudadana para favorecer la implicación vecinal.