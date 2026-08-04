El Puerto (Cádiz) presenta la V edición de 'Patios a la Luz de las Mariposas', que abrirá 13 patios el 24 y 25 de agosto

Presentación de la V edición de 'Patios a la Luz de las Mariposas'. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTAMARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, y el presidente de la Asociación Cultural Amigos de los Patios Portuenses, José Ignacio Delgado Poullet, han descubierto en la noche de este martes, en el patio de El Hospitalito, el cartel anunciador de la V edición de 'Patios de El Puerto a la Luz de las Mariposas', una iniciativa que alcanza este año su primer lustro y que se celebrará los próximos 24 y 25 de agosto, en horario de 21,00 horas a medianoche, con la apertura al público, de forma libre y gratuita, de un total de trece patios.

El acto, celebrado en el Barrio Alto, ha contado también con la presencia del teniente de alcalde de Fiestas, Comercio y Hostelería, David Calleja, así como de representantes de la Asociación Cultural Amigos de los Patios Portuenses, propietarios de los patios participantes y numerosos vecinos que quisieron respaldar esta iniciativa. El cartel de esta quinta edición está ilustrado con una obra de la artista sanluqueña Elizabeth García Cordero, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Por su parte, Beardo ha destacado que esta cita "se ha convertido en uno de los grandes atractivos del verano de El Puerto porque ofrece una forma diferente de descubrir nuestra ciudad, invitando a recorrer sus patios, verdaderos tesoros escondidos que forman parte de nuestra identidad y de nuestra historia".

Asimismo, ha subrayado que esta actividad se integra en la programación estival impulsada por el Ayuntamiento para "seguir posicionando a El Puerto como un destino de referencia, donde la cultura, el patrimonio, la historia y las tradiciones conviven con la mejor oferta turística". "No solo ofrecemos playas o gastronomía; ofrecemos experiencias auténticas que permiten conocer el alma de El Puerto y poner en valor ese inmenso legado que nos convirtió en la Ciudad de los Cien Palacios", ha apostillado.

El alcalde ha agradecido la labor que desarrolla durante todo el año la Asociación Cultural Amigos de los Patios Portuenses al considerar que "su esfuerzo, ilusión y compromiso han conseguido que esta fiesta se consolide y sea esperada cada verano". También ha reconocido la implicación de los propietarios que abren las puertas de sus viviendas y edificios históricos para compartir con vecinos y visitantes un patrimonio que, en muchos casos, permanece habitualmente oculto. "Son los mejores embajadores de nuestros patios y contribuyen de forma decisiva a conservar y difundir una parte fundamental de la identidad portuense", ha subrayado.

Asimismo, Beardo ha recordado que la iluminación mediante mariposas constituye una tradición centenaria que permite contemplar estos espacios desde una perspectiva singular. "La luz tenue y natural de las mariposas transforma cada rincón, resaltando la arquitectura, los detalles y la vegetación de unos patios que son auténticas joyas patrimoniales", ha señalado.

La iniciativa está organizada por la Asociación Cultural Amigos de los Patios Portuenses, con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a través de la Concejalía de Fiestas, y de la Diputación Provincial de Cádiz.