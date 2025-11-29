El Puerto de Santa María (Cádiz) acoge la presentación del libro de la musicóloga del municipio Ana María Castillero

El teniente de alcalde de Cultura y Educación de El Puerto de Santa María presenta el libro Fondos Musicales de la Academia Bellas Artes Santa Cecilia de la musicóloga violinista portuense Ana María Castillero, Anama. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

El teniente de alcalde de Cultura y Educación ha presentado el volumen dedicado a los fondos musicales de la Academia Santa Cecilia

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcalde de Cultura y Educación del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), Enrique Iglesias, ha participado este sábado en la presentación del libro Fondos Musicales de la Academia Bellas Artes Santa Cecilia, de la violinista y musicóloga portuense Ana María Castillero Gómez, en el Auditorio Municipal Monasterio de San Miguel dentro de los actos conmemorativos del 125 aniversario de la Academia.

Según señalan en un comunicado, se trata de un trabajo de gran valor histórico y cultural, que recoge y rescata el legado musical de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, y ofrece un completo estudio sobre sus fondos musicales y su importancia en la historia cultural de El Puerto de Santa María.

Enrique Iglesias ha destacado que "este libro es un verdadero homenaje a nuestra tradición musical y al trabajo de quienes han mantenido viva la Academia durante más de un siglo. La labor de Ana María Castillero nos permite conocer y valorar un patrimonio que es de todos los portuenses".

La autora, Ana María Castillero Gómez, conocida artísticamente como Anama, nació en El Puerto de Santa María en 1992. Es violinista, docente, musicoterapeuta y especialista en educación musical temprana. Ha desarrollado su formación en España y Estados Unidos, y ha formado parte de importantes orquestas, como la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Orquesta del Bicentenario de Cádiz y la Orquesta de la Universidad de Granada. Actualmente dirige el proyecto Aetas Música, dedicado a la enseñanza y estimulación musical.

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y las artes, apoyando iniciativas que ponen en valor el patrimonio local y fomentan la difusión del conocimiento musical en nuestra ciudad.