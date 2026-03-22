El Puerto de Santa María (Cádiz) anuncia su Semana Santa 2026 con el pregón de Antonio Manuel Borrego Rivas

Pregonero y autoridades en el escenario del Teatro Pedro Muñoz Seca. - AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

CÁDIZ 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Santa María (Cádiz) ha celebrado en la mañana de este Domingo de Pasión su tradicional pregón de la Semana Santa 2026 en el Teatro de Municipal Pedro Muñoz Seca, a cargo de Antonio Manuel Borrego Rivas.

En una nota, el Ayuntamiento ha destacado que la cita ha comenzado con el rezo del Ángelus, prosiguiendo con la presentación del pregonero a cargo su amigo, José Carlos Muñoz García y el acompañamiento musical de la Banda de Música Maestro Dueñas.

Desde sus primeras palabras, Borrego Rivas ha ofrecido una "auténtica declaración de fervor por la Semana Santa portuense, construida desde la experiencia, la memoria y el sentimiento profundo de quien vive la fe desde dentro". Su intervención ha narrado la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, hilando prosa.

El pregón, encomendado a la Virgen de los Milagros, patrona de la ciudad, y dedicado a su familia, ha estado cargado de referencias a sus raíces sevillanas y a la vida construida en El Puerto junto a su mujer, Ana, y sus tres hijos. Especialmente emotivos han sido los pasajes dedicados a sus padres, a quienes agradeció la educación en valores, la fe recibida y el legado de hermandad que hoy transmite a su familia, con un recuerdo muy presente a su madre.

A lo largo de su intervención, el pregonero ha realizado un recorrido completo por la Semana Santa de El Puerto, deteniéndose en cada jornada, itinerario y Hermandad, sin olvidar a ninguna. Una narración vivida "desde la mirada del capataz, del cofrade, del músico, del nazareno, pero sobre todo, del creyente". No han faltado palabras de agradecimiento a sus cuadrillas, a las que ha definido como "los mejores costaleros dentro y fuera del paso", destacando el cariño, la lealtad y el compromiso que comparten dentro y fuera de la trabajadera.

Asimismo, quiso reconocer al Consejo Local de Hermandades y Cofradías la confianza depositada en su persona para asumir esta responsabilidad, que ha vivido --según expresó-- "desde la humildad y el orgullo de un cofrade". Borrego Rivas ha reivindicado el valor del camino de la fe, la esperanza y la caridad, subrayando el papel de los cofrades como referentes de compromiso con el prójimo y con las enseñanzas de Jesucristo, capaces de llenar cada año las calles de emoción, devoción y sentido de comunidad.

Su intervención ha sido, en definitiva, "un viaje por la esencia de la Semana Santa portuense, un canto a la tradición y a la identidad que ha conectado plenamente con el público", que respondió con largos aplausos en los momentos más intensos del pregón. El pregonero puso el broche final a su pregón con un mensaje firme y esperanzador, reivindicando la unidad de todos los cofrades. Al hilo, ha subrayado la importancia de caminar juntos, por encima de diferencias, con un objetivo común de "engrandecer la Semana Santa y consolidar a El Puerto como referente en el Sur".

En contexto, Antonio Manuel Borrego Rivas, sevillano de nacimiento y portuense de adopción desde hace más de dos décadas, es actualmente capataz del paso de misterio de La Borriquita (Domingo de Ramos), del paso de palio de Gracia y Esperanza (Miércoles Santo) y del paso de palio de María Santísima del Rosario, de la Hermandad de Los Afligidos (Lunes Santo), lo que refuerza su "estrecha vinculación" con la Semana Santa local.