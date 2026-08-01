El Puerto de Tarifa (Cádiz) activa Fase de Emergencia Nivel 1 por la OPE y deriva vehículos sin billete a Algeciras

Archivo - Numerosos vehículos cruzan la frontera en el puerto de Algeciras. - Nono Rico (Europa Press) - Europa Press - Archivo

TARIFA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Algeciras ha activado a las 20,42 horas de este sábado la Fase de Emergencias Nivel 1 por la alta frecuencia de vehículos por la Operación Paso del Estrecho (OPE), y ha confirmado que los vehículos que lleguen sin billete serán derivados al Puerto de Algeciras.

Según ha confirmado la Estación Marítima a Europa Press, han llegado más de 1.500 coches a Tarifa en lo que va de día, lo que ha hecho que se supere su capacidad, obligando a abrir el área exterior para los vehículos con billete, para evitar bloquear las vías del municipio.

Actualmente, aquellos vehículos sin billete no pueden acceder a Tarifa. A lo largo de esta jornada de sábado, los Puertos de Tarifa y Algeciras "han batido récord" en cuanto al ritmo de llegada de vehículos, registrando más de mil coches por hora en varios tramos de la madrugada y la tarde.

Además, las medidas especiales con el fin de agilizar el embarque de los viajeros de esta OPE, como sistema de intercambiable de billetes de la línea hacia Tánger permanecerá activa toda la noche, dado que la frecuencia de vehículos no alcanza el tráfico normal de 200 a la hora.

En contexto, los vehículos que estaban realizando la línea a Melilla desde Almería, Motril (Granada) o Málaga, y que las navieras han desviado a los puertos gaditanos ante la "incertidumbre por la situación de la frontera en la Ciudad Autónoma".

En contexto, la OPE 2026 se desarrolla entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y las fechas de mayor afluencia de viajeros, aun pendientes en la fase de ida, coinciden este fin de semana, entre el viernes 31 de julio y el lunes 3 de agosto, mientras que la fase de retorno concentrará sus jornadas más críticas del 28 al 31 de agosto.