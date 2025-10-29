El Puerto de Tarifa (Cádiz) cancela todas sus salidas del miércoles hacia Tánger por el temporal en el Estrecho

Archivo - Un ferri de Balearia en el Puerto de Algeciras en una imagen de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

TARIFA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Tarifa (Cádiz) ha anunciado la cancelación de todas las salidas hacia Tánger, en Marruecos, que estaban previstas para la jornada del miércoles debido al temporal que se registra en el Estrecho de Gibraltar.

De esta manera, y según se recoge en la web de información al pasajero del puerto consultada por Europa Press, se han suspendido un total de cinco ferris de las navieras Balearia y Africa Morocco Link que iban a realizar esta ruta entre las 16,00 horas y las 21,00 horas.

Al contrario de lo que ocurre en Tarifa, en el Puerto de Algeciras las conexiones con Ceuta y Tánger Med operan con normalidad, sin que haya retrasos ni cancelaciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé en la provincia gaditana la lluvia y la tormenta en todas sus comarcas --el litoral, Grazalema, la campiña y el Estrecho-- hasta la medianoche de este miércoles, donde se espera una acumulación de agua de hasta 25 litros por metro cuadrado y de 70 l/m2 en las primeras doce horas.

El viento del suroeste también soplará en estas cuatro comarcas activando el aviso desde las 09,00 horas hasta las 21,00 horas, con rachas de hasta 80 kilómetros. Además, el litoral gaditano y el Estrecho se verán afectados por el oleaje, decretándose el aviso amarillo desde las 09,00 horas hasta las 18,00 horas, por vientos del suroeste de 50 a 61 km/h, con mar combinada de cuatro metros de altura (fuerza 7).