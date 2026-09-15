El puerto de Tarifa (Cádiz) crece como ruta de regreso de la OPE con casi 60.000 vehículos, un 18% más que en 2025

Archivo - Numerosos vehículos salen del ferry para cruzar la frontera en el puerto de Algeciras. ARCHIVO. - Nono Rico (Europa Press) - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Tarifa (Cádiz) se ha consolidado como una de las opciones más utilizadas en la fase de retorno de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, al sumar desde el 15 de julio casi 60.000 vehículos, unos datos que suponen un incremento del 18% respecto al año pasado, al llegar 9.100 automóviles más.

Según datos de Protección Civil, recogidos por Europa Press, hasta el lunes 14 de septiembre habían llegado al puerto tarifeño procedentes de Tánger Ville, en Marruecos, un total de 331.075 pasajeros, donde también se refleja un aumento del 8,4% sobre 2025, cuando el total en esta fase de regreso fue de algo más de 305.000 personas, una diferencia de unos 25.000 viajeros.

En general, la ruta Tánger Ville-Tarifa ha sido la segunda más usada en la fase de retorno de la OPE, con un 14,6% de entre el resto de conexiones entre el norte de África y los puertos de la península que participan en el dispositivo.

Cabe apuntar que el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, ya apuntaba a finales de agosto en declaraciones a Europa Press de un crecimiento del puerto de su ciudad, lo que repercutía en el tráfico de esta población turística de la costa de Cádiz.

Ante este aumento visible de vehículos por este puerto, tanto en su fase de salida como en la de retorno, el alcalde reclamaba actuaciones necesarias para hacer frente a esta situación, como una ampliación de carriles en la N-340, actualmente con un carril por sentido, y la creación de accesos directos hacia el puerto que evitasen el paso de todos estos automóviles por el casco urbano y con ello los atascos y retenciones sufridos cada verano.

La primera más usada en esta fase, que comenzó el 15 de julio, ha sido la de Tánger Med con Algeciras, con un 45,6% de la movilidad de los vehículos.

En concreto, hasta este lunes se ha registrado un acumulado de 187.089 vehículos, una cifra ligeramente inferior a la del año pasado, al llegar al puerto algecireño unos 8.200 automóviles menos, una caída general del 4,2%.

En cuanto al número de pasajeros, los datos reflejan también una tendencia a la baja, un 5,5% menos al recibir a 40.000 personas menos. Así, según los datos de Protección Civil, esta ruta ha experimentado un movimiento total de 687.671 pasajeros en la fase de retorno, cuando en 2025 fueron 727.904.

El puerto de Algeciras también tiene conexión con Ceuta, cuya línea ha dejado también datos negativos. Al respecto, destaca la caída del 15% en número de vehículos, al recibir a 50.800 frente a los casi 60.000 de 2025. Los pasajeros también descienden un 16,4% en esta fase, al recibir a 220.200 personas, 43.000 menos que el año anterior.

No obstante, estos descensos en la fase de retorno no afectan a la movilidad del puerto de Algeciras, que ha vuelto a ser la primera ruta escogida, además de ser también por la que más pasajeros y vehículos parten hacia el norte de África en la fase de salida que se inició el 15 de junio. Y es que este puerto suele acumular más del 70% de la movilidad de entre los puertos españoles que participan en la OPE.