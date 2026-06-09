Quirónsalud recomienda que los tratamientos de implantes maxilofacial se hagan "en un entorno hospitalario"

Primitivo de la Quintana, jefe de la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, el Hospital Quirónsalud Marbella y el Hospital Quirónsalud Málaga. - QUIRÓNSALUD

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El doctor Primitivo de la Quintana, jefe de la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, el Hospital Quirónsalud Marbella y el Hospital Quirónsalud Málaga ha valorado el hecho de que los tratamientos implantológicos por odontólogos y cirujanos maxilofaciales atendidos se lleven a cabo "en un entorno hospitalario" y que, "cuando la complejidad clínica lo requiere, mediante cirugía en quirófano bajo anestesia general, permitiendo un mayor control médico, precisión quirúrgica y seguridad durante todo el procedimiento".

En una nota, Quirónsalud ha indicado que a menudo los pacientes atendidos por odontólogos y cirujanos maxilofaciales se encuentran con situaciones clínicas de elevada complejidad. En estos casos, las alternativas convencionales de rehabilitación oral pueden resultar insuficientes o no ser viables, ya que se trata de casos con pérdida ósea avanzada, fracaso de tratamientos previos, ausencia de soporte dentario o condiciones anatómicas que requieren un abordaje quirúrgico altamente especializado.

En este sentido, ha señalado que para estas casuísticas lo habitual es que se plantee "un tratamiento implantológico personalizado y rehabilitaciones diseñadas de forma individualizada con el objetivo de restaurar la función oral en situaciones donde habitualmente existen opciones terapéuticas limitadas", según el doctor Primitivo de la Quintana.

Asimismo, ha apuntado que el tratamiento parte de una valoración conjunta por parte de Cirugía Maxilofacial y Odontología especializada y que cada procedimiento "se planifica en función de las características anatómicas, funcionales y médicas del paciente". De la Quintana ha valorado especialmente el hecho de que estos tratamientos se lleven a cabo "en un entorno hospitalario".

Así, ha explicado que tras la intervención, el tratamiento continúa con un protocolo estructurado de seguimiento clínico orientado a favorecer la correcta cicatrización y la integración de los implantes. Este seguimiento incluye "controles postoperatorios programados, monitorización de tejidos blandos y soporte óseo, pautas específicas de higiene oral, adaptación temporal de la alimentación, control del proceso de osteointegración y revisiones periódicas para garantizar la estabilidad funcional y el mantenimiento a largo plazo de la rehabilitación realizada", según ha indicado De la Quintana.

En este sentido, ha explicado que "el objetivo asistencial no es únicamente la colocación de implantes, sino recuperar función, salud oral y calidad de vida mediante tratamientos altamente personalizados en pacientes con necesidades terapéuticas complejas".

Para el doctor De la Quintana, "la posibilidad de realizar intervenciones bajo sedación y realizadas por cirujanos maxilofaciales aporta una tranquilidad adicional, especialmente en pacientes con tratamientos extensos, ansiedad dental, patologías asociadas o rehabilitaciones completas de toda la boca". "La combinación entre cirujanos maxilofaciales y odontólogos especializados trabajando de manera coordinada dentro de un hospital permite ofrecer tratamientos mucho más seguros, personalizados y adaptados a casos que requieren un nivel muy alto de planificación y precisión", ha conluido.