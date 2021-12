Raquel Sánchez destaca la trayectoria profesional de Alberto Campo Baeza, Premio Nacional de Arquitectura 2020

CÁDIZ, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha entregado este jueves el Premio Nacional de Arquitectura 2020 al arquitecto Alberto Campo Baeza, de quien ha destacado la trayectoria profesional y ha dicho que es un referente mundial de la arquitectura y un extraordinario docente.

Durante su intervención en la ceremonia de entrega del premio, que se ha celebrado en el Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, Raquel Sánchez ha hecho hincapié en que la obra del arquitecto es libertad e independencia en el marco de una arquitectura sencilla y racional, así como esencial y lógica.

Según ha indicado el Ministerio en una nota, la ministra ha destacado también la pasión por la docencia de Alberto Campo Baeza, para el que trabajar, enseñar y pensar son los pilares de una buena arquitectura y de una sociedad mejor.

La ministra ha elogiado las obras de este "arquitecto excepcional" que, a su juicio, "en cada proyecto pretende hacer la casa más hermosa del mundo, sin importar si es grande o pequeña, si es cara o barata". Tal y como ha subrayado, son casas y proyectos arquitectónicos que colocan a las personas en el centro de cada creación.

Asimismo, Raquel Sánchez ha explicado que la filosofía basada en las personas en el centro ha inspirado el anteproyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura, al tiempo que ha hecho hincapié en que "una casa digna es un derecho y que garantizarlo es una urgencia social", mencionando la aprobación del anteproyecto de Ley de Vivienda.

El acto de entrega del Premio ha contado, además de la ministra y el arquitecto galardonado, con la participación del director general de Agenda Urbana y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, así como de la arquitecta y comunicadora Nuria Moliner como maestra de ceremonias y con el arquitecto Tomás Carranza, quién ha realizado la laudatio al homenajeado.

Asimismo, ha acompañado a la ministra el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, junto a otros altos representantes de administraciones, instituciones y colectivos del ámbito académico, de la arquitectura y de la cultura.

La candidatura de Alberto Campo Baeza fue presentada por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, por el Colegio de Arquitectos de Cádiz, por el Colegio de Arquitectos de Almería y por la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

El jurado, presidido por Manuel Gallego Jorreto, Premio Nacional de Arquitectura 2018, destacó de Campo Baeza "su trayectoria profesional, su independencia creativa y su labor como docente" que le hacen merecedor de este reconocimiento.

ALBERTO CAMPO BAEZA

Alberto Campo Baeza nace en Valladolid en 1946 y a los dos años se fue a vivir a Cádiz, ciudad en la que vio la Luz. Catedrático de proyectos desde 1986 en la Escuela de Arquitectura de Madrid, ha impartido clases en prestigiosas universidades de todo el mundo.

Ha recibido premios como la Heinrich Tessenow Gold Medal en Alemania, el Arnold W. Brunner Memorial Prize de la American Academy of Arts and Letters o el Piranesi Prix de Roma. Es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, International Fellow del Royal Institute of British Architects y Honorary Fellow del American Institute of Architects.

Además, ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad CEU San Pablo (2018), la Universidad Lusíada de Lisboa (2020) y la Universidad Nacional de Rosario, Argentina (2021). En 2019 recibió la Medalla de Oro de la Arquitectura del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y, en 2020, el Premio Nacional de Arquitectura.

Entre sus obras destacan la Casa Gaspar (Cádiz, 1992), la Sede Central de la Caja de Granada (2001), la Casa Olnick Spanu (Nueva York, 2008), la Guardería para Benetton (Treviso, 2008), el Museo de la Memoria de Andalucía (Granada, 2009), la plaza Entre Catedrales (Cádiz, 2009), la Casa del Infinito (Tarifa, 2014) o la Casa Rotonda (Madrid, 2021).

Su obra ha sido expuesta en el Crown Hall de Mies en el IIT de Chicago, el Urban Center de Nueva York, la MA Gallery de Tokyo o el MAXXI de Roma y, más recientemente, en el Oris House of Architecture de Zagreb.