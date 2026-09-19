Reabierta la Capilla de la Antigua de la Puerta del Arroyo de Jerez (Cádiz)

La alcaldesa de Jerez asiste al acto de bendición de la capilla de La Antigua. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La Capilla de la Antigua de la Puerta del Arroyo de la localidad de Jerez (Cádiz) ha sido protagonista este sábado de un acto de bendición y eucaristía, al que ha asistido la alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada de los miembros del gobierno local.

Para esta celebración, presidida por el obispo de la ciudad, Monseñor Rico Pavés, la Hermandad del Cristo de la Viga ha trasladado a su titular mariana y copatrona de la ciudad, Nuestra Señora del Socorro desde el templo catedralicio hasta las puertas de la capilla, retornado a la Catedral al término.

La alcaldesa ha recordado la importancia del acto de este sábado "con el que se ha recuperado una joya patrimonial e histórica de nuestra ciudad y de la que Jerez no había podido disfrutar desde el siglo XIX".

"Quiero dar las gracias a la junta de Gobierno de la Hermandad de la Viga porque hace dos años me contaron algo que parecía un sueño irrealizable; hoy estamos aquí y ese sueño la Virgen del Socorro lo ha hecho realidad y estoy segura que nuestra patrona ha tenido presente vuestros deseos", ha dicho.

Este proyecto, ha señalado, "es fruto de la colaboración con la Diócesis de Jerez". "Creo que el camino iniciado es provechoso para Jerez y para la fe que compartimos. Estoy segura que esta capilla está en las mejores manos posibles porque aquí se respira amor y pasión por la Virgen del Socorro", ha dicho la regidora.

Desde el Consistorio han recordado que la cesión de esta capilla, propiedad del Ayuntamiento, fue realizada el pasado 27 de marzo al Obispado por un plazo de 30 años y este, posteriormente, se la cede a la Hermandad del Cristo de la Viga. La Hermandad del Cristo de la Viga ha invertido entre 6.000 y 7.000 euros en la reformas de dicho enclave.

Ya durante el acto de entrega del Bastón de Mando de la ciudad al Cristo de la Viga el Lunes Santo, la alcaldesa destacó que gracias a la colaboración entre las hermandades, la Diócesis y el Ayuntamiento "la capilla de la Antigua podrá volver a ser visitada por todos los jerezanos y jerezanas para rezar y para disfrutar del patrimonio de este pequeño espacio de estilo barroco".

La regidora también dedicaba unas palabras de agradecimiento a la Hermandad de La Viga por recuperar para su uso la capilla de la Antigua y devolver, en parte, "lo que esta Corporación ha hecho por Jerez".

La capilla fue construida a principios del siglo XVIII como anexo a la Puerta del Arroyo e integrada dentro del viejo recinto amurallado. Su función era la de humilladero para que todo aquel que saliera de la ciudad rezara antes de la partida en este pequeño templo que estaba encomendado a la Virgen de la Antigua. Sin embargo, este espacio quedó desacralizado con la desamortización de Mendizábal de mediados del siglo XIX.

La Capilla de la Virgen de la Antigua se encuentra incluida en el sector XIV San Ildefonso y está catalogada como Interés Específico. Se encuentra adosada, y parte encastrada, en el lienzo de la Muralla; es rectangular y sigue el esquema de la muralla.

Se encuentra ejecutada en piedra arenisca, accediéndose a la misma a través de una escalera compuesta por siete escalones. Interiormente cuenta con dos estancias, una de ellas con ventana al exterior y tiene una superficie útil total de 25,00 metros cuadrados --28 metros cuadrados construidos--.

Destaca la moldura superior, característica de la arquitectura barroca jerezana. Las puertas poseían rejas de forma que no se tuviera que acceder al interior, actualmente cuenta con una puerta se madera.