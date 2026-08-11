Reabre la piscina municipal de Medina (Cádiz) al cierre por un usuario que hizo sus necesidades fisiológicas en el agua

Archivo - Imagen de archivo de una piscina. - COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS SEVILLA

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La piscina municipal de Medina Sidonia (Cádiz) ha reabierto este martes al público después de que el lunes permaneciera cerrada tras un episodio registrado el domingo, cuando un usuario hizo sus necesidades fisiológicas en el interior de la piscina y obligando a activar de manera inmediata el protocolo sanitario correspondiente.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Medina ha indicado que tras finalizar las labores de limpieza, desinfección y tratamiento del agua realizadas, se ha comprobado que los parámetros del agua se encuentran en los niveles adecuados para garantizar un baño seguro, por lo que las instalaciones han vuelto a estar disponibles para sus usuarios.

Desde el Ayuntamiento han agradecido "la comprensión" de todas las personas afectadas y han vuelto a hacer un llamamiento a "la responsabilidad y al civismo" en el uso de las instalaciones municipales.

"Los espacios públicos son de todos y todas. Cuidarlos y utilizarlos correctamente es una responsabilidad compartida. Un comportamiento incívico no solo provoca daños o molestias, sino que puede obligar a interrumpir servicios y afectar al resto de vecinos y vecinas", ha recordado.

El cierre se anunciaba para este lunes como medida preventiva tras producirse la incidencia, todo ello con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas usuarias.