Recogen más de 5.000 firmas contra los "macroproyectos urbanísticos" en Barbate (Cádiz)

La Plataforma SOS Barbate-Salvemos Trafalgar ha entregado más de 5.000 firmas a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz en defensa de un modelo de desarrollo sostenible y contra los "macroproyectos urbanísticos" previstos en este municipio gaditano, en concreto contra los proyectados en Plan Trafalgar-San Ambrosio, Urbanización El Següesal y Urbanización La Sierrezuela en Zahara de los Atunes.

En una nota, la plataforma ha señalado que las firmas ya fueron remitidas previamente al Ayuntamiento de Barbate, y que ahora se trasladan también a la administración autonómica.

La iniciativa responde a "la legítima oposición ciudadana frente a proyectos que amenazan el territorio y el bienestar colectivo", como se ha indicado, expresando además "un rechazo social claro" a la recalificación de "más de cuatro millones de metros cuadrados" de suelo como urbanizable.

El colectivo ha recordado que el Ayuntamiento aprobó estas recalificaciones "en pleno verano" y que algunos de estos proyectos aún no cuentan con la Declaración Ambiental Estratégica (DAE), por lo que la aprobación definitiva sigue pendiente.

Desde la plataforma, que agrupa a vecinos y vecinas de Barbate, Zahora, Caños de Meca y San Ambrosio, así como a colectivos sociales y ecologistas, han advertido que estas urbanizaciones presentan "graves problemas".

En concreto, han señalado que están alejadas de los núcleos urbanos, generando servicios públicos "costosos y de dudosa viabilidad", además, no estaban contempladas en el planeamiento municipal y requieren modificaciones de un PGOU "obsoleto de 1995". A esto se suma que "responden a intereses privados y no a necesidades colectivas", según han denunciado, y que no solucionan la demanda habitacional de la población local, pues "estarán destinadas a segundas residencias".

La plataforma ha advertido también que dos de ellas lindan con el Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate y otra se ubica en zona inundable, no contando además con garantías de suministro, saneamiento ni depuración de aguas.

"Este tipo de proyectos encarece el precio de la vivienda, dificultando que los vecinos puedan tener un futuro estable en su propio pueblo", ha apuntado.

La Plataforma ha dejado claro que "no está en contra del desarrollo económico ni turístico del municipio", pero que defiende el que se haga "de manera ordenada y sostenible". "Estamos a favor del desarrollo hotelero, pero siempre dentro de los terrenos ya ordenados para ello. Lo que rechazamos es un modelo especulativo que multiplica los problemas, encarece la vida y expulsa a la población local", ha explicado la organización.

Como ha expuesto, las 5.169 firmas entregadas son "una muestra de que la ciudadanía no quiere macroproyectos depredadores de recursos, sino un desarrollo que proteja nuestro patrimonio natural y cultural y garantice el futuro de Barbate".

