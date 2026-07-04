Registrado un terremoto de magnitud 2,2 en el Golfo de Cádiz tras otro seísmo de 3,5 hace dos días en la misma zona

Zona donde se ha registrado el movimiento sísmico. - EUROPA PRESS

CÁDIZ 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 2,2 ha sido registrado en la mañana de este sábado, 4 de julio, en el entorno marítimo del Golfo de Cádiz, después de que el pasado jueves se detectara otro seísmo de magnitud 3,5 en la misma zona.

Según la información publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), consultada por Europa Press, el movimiento sísmico se ha producido a las 9,31 horas, aunque ha sido localizado a las 11,31 horas, hora local.

En relación con el registrado el pasado jueves, este tuvo lugar a las 9,06 horas, con una magnitud de 3,5 y a una profundidad de 26 kilómetros.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado en declaraciones a esta agencia que no se ha recibido ninguna llamada de aviso ni hay constancia de que el terremoto haya sido sentido por la población.