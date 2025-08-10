Regresan a sus viviendas cerca de 90 personas desalojadas por un incendio declarado en Jerez (Cádiz)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Tras la reunión mantenida esta tarde por los miembros del Cecop, habilitado en el Hotel Montecastillo, y una vez se había activado la Preemergencia Situación Operativa 0 del Plan Territorial de Emergencia Local, el Ayntamiento de Jerez (Cádiz) ha decidido la vuelta a sus alojamientos de las cerca de 90 personas que habían sido desalojadas de forma preventiva y voluntaria una vez que se ha dado por controlado y perimetrado el incendio producido este domingo al mediodía en el entorno de Montecastillo.

Según ha informado el Consistorio en una nota, 70 de estas personas han vuelto al complejo hotelero de Las Villas y el Hotel de cuatro estrellas; 15 a sus viviendas y cuatro que se habían ido voluntariamente también han podido volver a sus hogares.

En cuanto al incendio, se trata de un fuego declarado a las 16,10 horas de este domingo en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera, en la zona de Montecastillo, y por el que han sido desalojadas cerca de 90 personas.

Sin embargo, el Plan Infoca ha dado por controlado el fuego sobre las 19,37 horas, gracias a la intervención de un equipo formado por tres grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un agente de medio ambiente, un técnico de operaciones, un camión autobomba y un helicóptero semipesado.

Los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y José Ignacio Martínez, que han participado en la reunión, han señalado que, una vez todos los efectivos que intervienen han considerado que, aun no estando extinguido, sí está controlado y perimetrado el incendio, se va a mantener el trabajo de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos durante toda la tarde refrescando las zonas afectadas.

Igualmente, habrá un servicio especial de guardia durante la noche por parte de Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y del mismo modo, Protección Civil también tendrá operativo esta noche el Equipo de Pronto Auxilio.

Desde el Ayuntamiento han agradecido la rápida respuesta de los efectivos del Plan Infoca, Consorcio de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y Protección Civil, así como la labor de personal municipal de Infraestructuras y la presencia del gerente y personal del Circuito de Velocidad Ángel Nieto así como la constante colaboración del Hotel Montecastillo.