Renfe anuncia reajustes de horarios en la línea Madrid-Cádiz de entre 8 y 20 minutos en salidas y llegadas

Archivo - Un tren Alvia en la estación de Cádiz - RENFE - Archivo

CÁDIZ 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado que a partir del próximo lunes 6 de julio pondrá en marcha un reajuste de los horarios de los servicios de la línea férrea entre Madrid y Cádiz para mejorar la puntualidad y operatividad del servicio. Esto supondrá una alteración de entre ocho y 20 minutos en las salidas y llegadas de esta conexión.

Según ha indicado esta compañía en una nota, los trenes que salgan de Madrid efectuarán su llegada a Sevilla y Cádiz, y las estaciones intermedias entre ambas, unos minutos más tarde de la hora habitual, mientras que los trenes que cubren el trayecto entre Cádiz y Madrid adelantarán la hora de salida.

De esta manera, se retrasará la hora de llegada en las estaciones del recorrido en dirección a Cádiz, donde los ajustes más destacados serán en los trenes con salida de Madrid.

Así, el de las 7,05 horas, llegará a Cádiz a las 11,58 horas, en lugar de las 11,43 horas de antes; el de las 10,05 horas, lo hará a las 14,50 horas, en lugar de 14:42 horas; el de las 12,05 horas, llegará a destino a las 16,58 horas, y no a las 16,41 horas; y el de las 16,05 horas llegada a Cádiz a las 20,35 horas, en lugar de 20,27 horas.

En sentido inverso, los trenes con origen Cádiz y destino Madrid adelantarán su salida tanto en origen como en las estaciones intermedias, excepto el que sale a las 6,35 horas de la mañana de la capital gaditana, que mantendrá su horario actual, llegando a Madrid a las 11,07 horas.

El tren de las 13,30 horas adelanta su partida 20 minutos y saldrá a las 13,10 horas; el tren de las 16,15 horas saldrá a las 16,05 horas, diez minutos antes; y el de las 18,10 horas, también adelanta su salida desde Cádiz diez minutos, y efectuará la marcha a las 18,00 horas.

Con el objetivo de minimizar las posibles molestias derivadas de estas modificaciones, Renfe ha habilitado la posibilidad de realizar cambios o anulaciones sin coste para los viajeros con billetes de los trenes 2135, 2165 y 2175, que son los servicios con mayor variación horaria.

Los nuevos horarios estarán disponibles en los canales habituales de información y venta de Renfe. Para más información, los viajeros pueden consultar la página web de Renfe, la app oficial o dirigirse a los puntos de atención al cliente.