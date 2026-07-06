Rescatado en helicóptero un senderista herida en el barranco de la Garganta Verde en Zahara de la Sierra en Cádiz

Agentes de la Guardia Civil en el rescate a un senderista herido en el barranco de Garganta Verde en Zahara. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han rescatado a una senderista herida en la Sierra de Cádiz, dentro del barranco de la Garganta Verde en Zahara de la Sierra, en una arriesgada maniobra que combinó la intervención del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (Greim) con sede en Ubrique y un helicóptero del Cuerpo. Uno de los dos senderistas había sufrido una lesión que le incapacitaba caminar y poder continuar la senda al quedar impedido. Se trata del segundo rescate en menos de 15 días en senderos o rutas de este municipio.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, tras ser alertado el Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil, tuvieron que andar más de una hora para localizar al accidentado sin ubicación exacta ni posibilidad de contacto directo. Los especialistas del Greim, tras localizarlo en una zona abrupta y de difícil acceso, coordinaron una evacuación aérea con la unidad de helicóptero de la Guardia Civil realizando una complicada maniobra de rescate. Tras ser evacuado en el helicóptero a zona segura fue trasladado al centro sanitario para ser atendido de las lesiones.

Los hechos ocurrieron este domingo alrededor de las 14,00 horas cuando un grupo de barranquistas realizaban una senda del barranco de la Garganta Verde en la localidad de Zahara de la Sierra. Durante el trayecto uno de ellos sufrió una lesión en el tobillo que le incapacitaba caminar y regresar a su lugar de origen, quedando impedido en una zona de difícil acceso por ser abrupta y encajonada.

El aviso se recibió sobre las 14,00 horas y la única información que se había obtenido era la existencia de una persona accidentada en el interior del barranco, pero que, debido a la falta de cobertura en la zona, no fue posible mantener contacto directo para precisar la ubicación exacta, lo que dificultó aún más la búsqueda y localización de esta persona.

En un principio la ubicación proporcionada parecía ser a unos 200 metros del puente de Bocaleones pero, tras activar al Greim e iniciar la búsqueda, la amplia experiencia de los especialistas y conocimiento de la zona los llevaron a sospechar que el accidentado no se encontraba en el lugar inicialmente indicado, por lo que decidieron adentrarse a pie por un sendero muy abrupto durante al menos una hora.

Tras un largo y difícil recorrido, los agentes localizaron al barranquista accidentado en una zona muy profunda del propio barranco de la Garganta. Una vez junto al herido comprobaron su estado y confirmaron una posible fractura en el tobillo que, debido a las características del terreno y las lesiones, le incapacitaba salir por sus propios medios.

Ante la dificultad del rescate a pie, los agentes coordinaron un dispositivo en el que se requirió la activación del Servicio Aéreo de la Guardia Civil para realizar una extracción aérea. Así, a la llegada del helicóptero a la zona efectuó una compleja maniobra de rescate donde fue imprescindible el empleo de ciclos de grúa debido a la abrupta orografía del terreno.

Una vez rescatado, tras maniobras de vuelo estacionario, fue evacuado y trasladado al campo de fútbol de Zahara de la Sierra, donde una ambulancia lo esperaba para su traslado al hospital. Por su parte, otros agentes permanecieron junto al resto del grupo de barranquistas para garantizar la salida segura del barranco.

Se trata del segundo senderista que tiene que ser rescatado en menos de 15 días en Zahara de la Sierra, ya que el pasado 25 de junio la Guardia Civil también tuvo que rescatar a una senderista que sufrió una lesión haciendo el sendero del arroyo de Bocaleones, en Zahara de la Sierra, que le imposibilitaba continuar por sus propios medios.

La activación y coordinación del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña permitió auxiliar a la mujer, que fue evacuada en camilla hasta el vehículo oficial y posteriormente trasladada a un centro hospitalaria.