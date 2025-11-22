Rescatado un matrimonio que se perdió en una zona montañosa de Jimena de la Frontera (Cádiz)

Imagen de archivo de personal sanitario del SUMMA 112 y Policía Nacional. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

Dotaciones del Servicio de Emergencias del 112 Andalucía han localizado y rescatado a un matrimonio en una zona montañosa del municipio gaditano de Jimena de la Frontera tras un operativo de búsqueda emprendido el pasado viernes, 21 de noviembre, a las 23,30 horas.

Según han informado fuentes del 112 a Europa Press, la pareja ha sido rescatada "a primera hora de la mañana" de este sábado y "han sido acompañados a su vehículo" en buenas condiciones. Por su parte, fuentes del Plan Infoca han detallado a Europa Press que el rescate se produjo a las 6,00 horas de este sábado, 22 de noviembre.

Al hilo, al recibir el aviso, la sala coordinadora del Servicio de Emergencias del 112 Andalucía han indicado que se activaron a efectivos de Policía, Guardia Civil, Bomberos e Infoca para emprender la búsqueda de las dos personas.

Asimismo, el Infoca ha confirmado la asistencia a este operativo de búsqueda con un "grupo de bomberos forestales y una autobomba".