Rescatan a cinco senderistas, entre ellos un menor de 16 años, perdidos en el pico del Reloj en Grazalema (Cádiz)

Agentes de la Guardia Civil antes de iniciar el rescate de cinco senderistas en el pico del Reloj, en la sierra de Grazalema. - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

GRAZALEMA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Cádiz en Ubrique ha restacado a cinco senderitas, uno de ellos un menor de edad de 16 años, a los que se les hizo de noche en la ruta de la subida al pico del Reloj, en la sierra de Grazalema, y se habían perdido.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la intervención se produjo en la tarde noche del viernes 2 de enero, cuando se recibió poco antes de las 20,00 horas un aviso del 112 sobre cinco senderistas perdidos en la citada ruta.

Ante esto, los agentes contactaron con los senderistas para obtener su ubicación exacta. Ante la distancia y peligrosidad del desplazamiento, se organizó un dispositivo en el que se activó al equipo Greim de Ubrique.

Los guardias civiles iniciaron el rescate a las 20,00 horas y tras localizarlos y asistirlos, lograron llegar a pie hasta la su vehículo en torno a la 01,00 horas de la madrugada.

Los rescatados son españoles, en concreto, tres mujeres y dos hombres, uno de ellos el menor de 16 años. Todos se encontraban en buen estado de salud en el momento en que fueron hallados por los agentes.