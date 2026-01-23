Rescatan a un conductor del techo de su furgoneta de reparto tras quedar atrapado en un arroyo en Chiclana (Cádiz)

Furgoneta de reparto atrapada en el agua tras desbordarse un arroyo en Chiclana de la Frontera (Cádiz) - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El conductor de una furgoneta de reparto ha tenido que ser rescatado en la mañana de este viernes 23 de enero del techo del vehículo, al que se había subido, después de haber quedado atrapado en el arroyo Ahogarratones, en el Camino del Chaparral en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

El desbordamiento del arroyo debido a las lluvias por el paso de la borrasca Ingrid por la provincia ha dejado a este conductor atrapado, teniendo que ser rescatado por los bomberos con ayuda de una escalera, como ha informado el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en un comunicado.

El rescate se ha producido en torno a las 10,00 horas de este viernes, movilizándose para ello a cuatro efectivos del parque de Chiclana con un vehículo autobomba rural pesada (R-33) y una autobomba urbana ligera (P-37).

Además, durante esta jornada también se ha actuado para rescatar a otras dos personas que habían quedado atrapadas en el interior de su vehículo al inundarse en el agua debido a la crecida del arroyo El Salado, en el kilómetro tres de la CA-5101, la carretera Arcos-Gibalbín, que tiene interrumpido el tráfico del punto kilométrico 1,8 al 12 por balsas de agua en calzada.

En este caso, los bomberos del parque de Arcos han acudido al lugar para asistir a los ocupantes atrapados, siendo trasladados sobre la espalda de los bomberos hasta una zona segura.

Aunque se ven afectados dos vehículos, solamente es necesario realizar el rescate en uno de ellos por parte del Consorcio, que ha remolcado el coche fuera del agua.