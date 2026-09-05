Rescatan a un hombre octogenario tras caer por un barranco en Los Caños de Meca en Barbate (Cádiz)

Imagen del rescate de un hombre octogenario tras caer por un barranco en Los Caños de Meca en Barbate (Cádiz). - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado durante en la madrugada de este sábado a un hombre de 85 años que desapareció durante once horas, tras caer por un barranco en Los Caños de Meca en Barbate (Cádiz).

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota, el hombre habría salido a pasear por una senda habitual, en el Parque Natural de la Breña y cerca del Mirador de la Meca, hasta quedar desorientado y adentrarse en una zona peligrosa. El rescatado permaneció allí más de once horas tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros de altura con fuerte desnivel.

Además, ha indicado que la experiencia e insistencia de los guardias civiles de Seguridad Ciudadana, junto con la colaboración de los familiares, "fueron fundamentales" para localizarlo a unos tres km de su domicilio, oculto entre matorrales, en una zona de difícil acceso que complicó las labores de búsqueda.

Para su extracción fue necesaria la intervención de especialistas del GREIM de Ubrique mediante una camilla con un sistema de tracción y retención por cuerda. Según han apuntado desde la Benemérita, el hombre fue localizado con signos de deshidratación, tras haber soportado las altas temperaturas y la escasez de medios e indumentaria.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12,00 horas del mediodía de este viernes cuando esta persona octogenaria salió desde su domicilio a pasear por una senda habitual y conocida situada en el Parque natural de la Breña. Tras varias horas, los familiares denunciaron su desaparición al comprobar que no había regresado a casa y que no podían contactar con él ni localizarlo.

Inmediatamente se organizó un dispositivo de búsqueda durante horas en el que intervinieron numerosas patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Barbate, Vejer de la Frontera, Alcalá de los Gazules y Benalup, agentes del Seprona de Medina Sidonia, a las que tuvo que sumarse el Equipo Pegaso de esta Comandancia con drones y el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Ubrique (Greim), con el apoyo de Policía Local, Bomberos y Protección Civil de Barbate.

Se realizaron numerosas batidas sin éxito por la zona que se sospechaba que pudiera encontrarse, intensificando las labores de búsqueda sin cesar y conscientes de que cada minuto era determinante debido a su avanzada edad y a las altas temperaturas a las que estaba expuesto.

Tras varias horas, se pudo delimitar el cerco de búsqueda ya que un familiar, pudo acceder, con su propio teléfono móvil, a la información del recorrido y posible ubicación de la víctima a través de las claves, donde pudo revisar ruta y lugar que había recorrido el dispositivo de la víctima con la configuración de la cronología de Google.

Finalmente, alrededor de las 23,45 horas los guardias civiles que participaban en el dispositivo de búsqueda localizaron al accidentado a unos 20 metros por debajo del barranco por el que se precipitó, oculto en una zona densa entre matorrales y sin posibilidad de moverse o salir por sus propios medios.

Tras comprobar que el hombre estaba con vida se evaluó el terreno y se comprobó que se su extracción con medios humanos era inviable debido a que se encontraba bajo una fuerte pendiente, de muy difícil acceso y con un desnivel que dificultaba su evacuación.

Por estos hechos, los especialistas del Greim vieron necesaria la evacuación con un procedimiento técnico que requería la utilización de camilla para trasladar al accidentado durante los 20 metros de fuerte pendiente y, mediante un sistema de tracción y retención instalado por cuerda. Tras más de dos horas de las maniobras de rescate, los agentes lograron con éxito la evacuación del accidentado hasta su traslado al punto donde se encontraban los servicios médicos.