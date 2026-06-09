Retiran una narcolancha varada en la Punta del Boquerón en San Fernando (Cádiz) al intentar escapar de la Guardia Civil

Retirada de una narcolancha varada en la Punta del Boquerón en San Fernando (Cádiz). - GUARDIA CIVIL

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Efectivos de la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico, en un trabajo de coordinación con la Guardia Civil, han retirado una narcolancha o Embarcación de Alta Velocidad (EAV) que había quedado varada en la zona sur de la Punta del Boquerón, en San Fernando (Cádiz), tras realizar maniobras evasivas para escapar de las patrulleras de la Guardia Civil.

Según ha explicado la Guardia Civil, debido a la violencia de la varada, su retirada resultaba infructuosa por mar, con el consiguiente riesgo para el medio ambiente, sobre todo el marino.

Así, tras ponerse en contacto los responsables de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz con los responsables de la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico, que llevaban a cabo labores de regeneración de la playa de Camposoto con maquinaria pesada, se procedió a la retirada de la EAV, hasta la zona habilitada para su destrucción, una vez se llevaron a cabo todas las actuaciones policiales pertinentes.

La Guardia Civil ha destacado que la varada y pérdida de esta narcolancha es fruto de los distintos servicios que se vienen realizando en la zona costera de la provincia de Cádiz, encaminados a poner coto a las actividades relacionadas con el narcotráfico en todos sus frentes, además de poner de manifiesto la labor coordinada de distintos organismos que trabajan de cara a la ciudadanía.