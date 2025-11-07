El Rey visita este viernes la Unidad del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la Zona Franca de Cádiz

Archivo - El Rey Felipe VI en su última visita a Cádiz para despedir a la Princesa de Asturias al embarcar en el Juan Sebastián Elcano. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI visita este viernes en Cádiz la Unidad de Formación y Doctrina del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, centro docente para las especialidades en el ámbito del mar, ubicado en el recinto de la Zona Franca gaditana. Además, visita también el nuevo buque oceánico multipropósito del Cuerpo 'Duque de Ahumada'.

En una nota, la Casa Real ha recordado que esta Unidad de la Guardia Civil tiene como misión la especialización para el ejercicio de actividades en áreas concretas de actuación profesional y la ampliación o actualización de los conocimientos y aptitudes requeridos para el ejercicio de la especialidad Marítima. Su visión está orientada a conseguir un marco de excelencia, visible en el cumplimiento de las misiones como policía marítima de la Guardia Civil.

Además, Felipe VI visitará el nuevo buque oceánico multipropósito 'Duque de Ahumada', que se ha incorporado recientemente al Servicio Marítimo de la Guardia Civil para la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y contra la migración irregular y el narcotráfico, entre otras misiones.

El nuevo buque oceánico sustituirá al 'Río Miño' tras haber cumplido su periodo de vida útil y se ha incorporado al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en la Zona Franca de Cádiz, donde ejerce misiones de vigilancia marítima en aguas de soberanía española alrededor de la península ibérica. El 'Duque de Ahumada' atiende, además, los compromisos adquiridos en aguas de soberanía de otros países de la Unión Europea.

La Unidad de Formación y Doctrina tiene dependencia orgánica, técnica y funcional del Órgano central del Servicio Marítimo y su coordinación técnico-docente se realiza a través del Centro de Perfeccionamiento de la Guardia Civil, bajo la dirección de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil y de a Jefatura de Costas y Policía Marítima.

Así, el centro inculca a sus alumnos valores intrínsecos a la profesión marinera como son el compañerismo, la capacidad de sacrificio, la lealtad, el respeto y cuidado de la mar y el deber de auxilio. Todo ello enarbolando el honor como valor principal del Cuerpo y común a todos los Guardias Civiles, ha recordado, además de señalar que la Unidad incorpora en todos los planes de estudios de los cursos de acceso a la especialidad Marítima las medidas a adoptar por todos los buques y embarcaciones encaminadas a proteger el medio marino y evitar la contaminación marina.