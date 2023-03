Ribera destaca que el candidato en El Puerto de Santa María (Cádiz) "pone la carne en el asador por quien lo necesita"

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha arropado al candidato del PSOE a la Alcaldía de El Puerto de Santa María (Cádiz), David de la Encina, destacando que "sabe lo que importa defender con orgullo lo que sentimos y lo que queremos, sabe lo que importa que nadie se quede en su casa porque este es el PSOE, el partido de la Rosa roja, partido centenario que siempre, siempre, siempre pone la cara hasta los momentos más complicados".

Ribera ha asegurado en un comunicado "éxito" para De la Encina "en esa segunda vuelta que será el día 28 de mayo" porque es un político de los que "está al frente de verdad, pone toda la carne en el asador siempre por la gente que lo necesita y no esconde detrás de un burladero a la espera de que le resuelvan los problemas". Así lo ha comparado con la actitud del gobierno de España y de su presidente que "ha sabido ponerse en la piel de la gente en años duros de pandemia y la crisis asociada a la invasión de Rusia", invitando a pensar que "hubiera ocurrido en su ausencia".

La socialista se ha congratulado de que esta semana "se haya aprobado el gran acuerdo de las pensiones" de la misma manera que ha defendido la reforma laboral. "Esto va de que crece el precio Interior bruto, crece el número de afiliados a la Seguridad Social, el bienestar, la industria, el interés inversor, crecen las becas y la dotación para la atención primaria", ha enumerado, para precisar que "no queremos tener que pagar por prestaciones básicas, queremos que todos tengan oportunidades donde acudir, defendemos su universalidad porque es la garantía de una sociedad justa que crece de forma equilibrada en favor de todos".

"No queremos renunciar, nos queda mucho por hacer, también recuperar El Puerto y estamos hoy aquí achuchando para ello", ha señalado, advirtiendo que "no dejéis que quien no contribuyó se ponga las medallas de lo que sí fue el esfuerzo de David hace cuatro años".

La ministra ha señalado que "este viernes inauguraremos ese tramo adicional Paseo Blas de Lezo y ha remarcado que "se tendría que hacer esa foto David porque han salido los recursos de un Gobierno sensible y de un alcalde que tenía un proyecto de ciudad". "Ojalá que este calor humano sea el calor de la Victoria", ha concluido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, confía en que la agrupación de El Puerto supere los 12.000 votos para quitarle la Alcaldía a Beardo, "un alcalde que no trabaja aunque cobra y bien por la Diputación". Ha asegurado que De la Encina "es una persona decente, de la gente que lucha por la democracia, por el Desarrollo, por las personas" y ha añadido que "el PSOE de El Puerto acierta situándote como candidato y la ciudad de El Puerto situándote en la Alcaldía".

Sobre las manifestaciones sanitarias celebradas este sábado en Andalucía, Ruiz Boix ha subrayado que "teníamos que salir a defender una sanidad que cuando gobernábamos defendíamos con uñas y dientes". Así ha recordado que "se presentó Juanma Moreno diciendo que lo iba a arreglar todo y tiene presupuestos expansivos pero está vendiendo la sanidad a trozos".

El también presidente de la Diputación ha aprovechado la ocasión para agradecer al alcaldable su trabajo como diputado de Bienestar social, "por estar desde el 14 de marzo de 2020 al pie del cañón tratando de conseguir lo que no existía para que las empleadas de ayuda domicilio y de las residencias tuvieran mascarillas".

"David estuvo dando vueltas sin parar defendiendo que contaran con equipos de protección, más de 24 horas al pie del cañón y los colectivos sociales lo saben", ha defendido para apostillar que "la pandemia ha durado prácticamente dos años, estando igual con la gente".

DE LA ENCINA: "UN EQUIPO DE PRIMERA PARA RECUPERAR DIGNIDAD"

El candidato socialista a la alcaldía de El Puerto, David de la Encina, ha destacado en su intervención "la responsabilidad y la capacidad de trabajo que caracterizan al equipo de personas que lo acompañan, destacando que "la experiencia y la solvencia de los compañeros que repiten se suma a la ilusión, juventud y frescura de quienes se incorporan para renovar el proyecto socialista y volver a recuperar la alcaldía".

"Pero no solo se trata de recuperar la alcaldía, si no de recuperar el orgullo, el prestigio y la dignidad que nuestra ciudad nunca debió perder", ha señalado De la Encina, quien se presenta de nuevo con la garantía de haber sido un alcalde cercano, honesto y con gran capacidad de trabajo.