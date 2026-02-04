El río Guadalete desborda sus márgenes a su paso por la zona de Las Pachecas en Jerez. - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ríos Hozgarganta, Guadiaro, Guadalete y Álamo en la provincia de Cádiz se encuentran con el cauce en nivel rojo con tendencia además la mayoría de ellos a aumentar el nivel. Se da la circunstancia que el río Guadiaro a su paso por San Pablo de Buceite su máximo nivel histórico, que era de 5,67 metros y está actualmente en 5,92.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), de la Junta de Andalucía, recogidos por Europa Press, en la zona del Campo de Gibraltar, a las 13 horas, el Hozgarganta, a su paso por Jimena de la Frontera, presenta un caudal de 4,08 metros de nivel medio, mientras que el Guadiaro ha superado su máximo histórico, registrado en octubre de 2018, presentando ahora un nivel medio de 5,92.

En la zona de la Janda, el río Álamo, en Banaluo-Casas Viejas, se encuentra cerca de alcanzar su máximo histórico, al situarse en un nivel medio de 7,60, siendo 7,64 el máximo caudal que ha alcanzado a lo largo de su historia, en enero de 2016 según los datos registrados.

Por su parte, el río Guadalete, en el término de Jerez de la Frontera, presenta un caudal de 6,17, algo más bajo que el pasado 29 de enero, cuando registró su máximo histórico con un caudal de 6,26. No obstante, la tendencia que presenta actualmente es de crecida del caudal.