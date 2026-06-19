Román (PSOE) dice que no es partidario que el PSOE "permita y avale" un gobierno PP-Vox en Andalucía

Archivo - José María Román, alcalde de Chiclana, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA - Archivo

CÁDIZ 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), José María Román (PSOE), ha manifestado que considera que si está en política es "para ayudar a la sociedad", por lo que no es partidario de que el PSOE "permita y avale que se pueda hacer este paso --un gobierno PP-Vox-- contra la ciudadanía, de modo que haya un gobierno para que la derecha sea aún más de derecha y que la gente sufra el mal de ese gobierno".

En una entrevista concedida a 7TV Andalucía, recogida por Europa Press, Román ha afirmado que esta reflexión la escucha "mucho" en la calle, no en el partido, pero ha añadido que "cuando uno se moja para estas cosas la gente ven que estás haciendo un esfuerzo por Andalucía".

"Creo que estamos para hacer una política útil y que nosotros deberíamos de poner encima de la mesa al PP que no acepte políticas antisociales", ha argumentado Román, que en este sentido ha indicado que se puede plantear al PP "que garantice la sanidad, haga centros de salud, hospitales, acepte la financiación que le está dando Madrid para tener más dinero en vez de estar tieso, porque al final lo que está ocurriendo es que la Junta de Andalucía no tiene dinero para invertir porque no acepta 9.000 millones que le da Madrid".

"Si estoy en política es para ayudar a la sociedad, no para demostrar que el otro es imbécil", ha añadido el alcalde de Chiclana y diputado en la Diputación gaditana.

ADELANTO ELECTORAL

En cuanto a la posibilidad de un adelanto electoral a nivel nacional, el alcalde chiclanero también se ha posicionado a favor, como ya lo hicieron otros compañeros en la provincia, con unas elecciones generales "antes de que acabe el año".

En este sentido, ha argumentado que "hay trabajos importantes que se están haciendo por el país" y "con un trabajo importante hecho, ahí está el PIB que tiene España, la cantidad de salariados, la subida del salario mínimo o todos los datos que hay con pensionistas, con el esfuerzo social que se ha hecho, que es brutal y bestial, creo que deberíamos estar quizás antes de que acabase el año". "El chicle se ha estirado todo lo que daba de sí y no sería ninguna locura que se plantease ya a meses vista", ha manifestado.

Finalmente, tras la petición que realizó el alcalde de Rota al secretario general del partido a nivel provincial de establecer contactos para definir una estrategia común y un objetivo en la provincia, Román ha señalado que, aunque no le consta que haya habido algún tipo de comunicación, está de acuerdo con ese planteamiento "lógico", ya que "es preciso hacer un trabajo pensando en ganar las municipales y en mejorar los resultados, para que el candidato no sea tuyo o mío sino que el candidato de un partido como el PSOE, volcado con la gente, sea el más idóneo para responder a lo que la gente hoy quiere".