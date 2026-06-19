Javier Fernández apoya que PSOE-A vote 'no' a investir a Moreno y pide "cerrar el debate" sobre una posible abstención

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, participa en los 'Encuentros SER' organizados por Radio Sevilla. A 19 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández, ha defendido este viernes que su partido "tiene que votar en contra" de una hipotética tercera investidura del líder del PP-A, Juanma Moreno, como presidente de la Junta de Andalucía, y ha llamado a "cerrar el debate" sobre la posibilidad de que el Grupo Socialista se abstuviera en el Parlamento en dicha votación para favorecer la formación de un gobierno 'popular' sin tener que pactar con Vox.

Son declaraciones que el líder del PSOE de Sevilla ha trasladado durante su participación en un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en el que ha defendido que su partido "tiene que votar en contra" de la posible nueva investidura de Juanma Moreno porque los socialistas y los 'populares' representan "proyectos absolutamente diferentes".

"Nosotros (los socialistas) somos la alternativa, y la alternativa no se confunde con el que queremos ser alternativo, es así de sencillo", ha razonado Javier Fernández, quien además ha apostillado que la pregunta sobre una posible abstención del PSOE-A para favorecer la investidura de Moreno --que se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta en las pasadas elecciones andaluzas del 17 de mayo-- se la podrían haber realizado al propio líder del PP-A "en el 2018".

Ha recordado así que los socialistas ganaron los comicios autonómicos que se celebraron el 2 de diciembre de aquel año, "y si Moreno Bonilla se hubiera abstenido" en una votación para investir a la candidata del PSOE-A --que en aquel momento era Susana Díaz--, "habrían gobernado los socialistas" y el PP-A no habría pactado con Ciudadanos y con Vox para alcanzar el Gobierno de la Junta.

Al hilo, el dirigente socialista ha remarcado que ya antes de que el PP alcanzara acuerdos de gobierno con Vox en comunidades como Extremadura, Castilla y León y Aragón, "ya hubo un gobierno sustentado por Vox" en Andalucía tras las elecciones de diciembre del 2018, en las que Juanma Moreno "sacó el peor resultado de la historia del PP en Andalucía", según ha subrayado.

Javier Fernández ha opinado que quien plantea la posibilidad de que el PSOE-A se abstenga para investir a Moreno "quiere generar otra vez las disfunciones, los desajustes y los problemas de criterio en el Partido Socialista".

DIFERENCIAS ENTRE EL PSOE Y EL PP

"El PSOE tiene que votar en contra porque nuestro proyecto es otro", ha aseverado, y en ese punto ha subrayado que desde su partido vienen diciendo que "el PP se está cargando, destruyendo los servicios públicos" que "otros construimos", y ha sentenciado que "nada más que en eso hay una antítesis absoluta entre una posición y otra".

Javier Fernández ha augurado que, "por mucho" que Moreno "insista" en que quiere "gobernar en solitario", que es algo "loable", llegará "un determinado momento" en el que tenga que admitir una coalición con Vox, y en ese punto ha destacado que ya el propio presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho "claramente" que si tiene "que gobernar con Vox", lo hará.

En este contexto, el líder del PSOE sevillano ha considerado que lo que debe hacer Juanma Moreno "abiertamente" es "sentarse en Madrid y aquí" en Andalucía, y "hablar directamente y explicarle a los ciudadanos" que está "cerrando" con Vox "un acuerdo" que incorpore el principio de "prioridad nacional", así como por el que la violencia machista "se llame violencia intrafamiliar", que buscará "restringir el tema de la inmigración", y que supondrá también "tragar con el negacionismo del cambio climático, cargarse las subvenciones a los sindicatos" y "acabar con las políticas de memoria democrática".

En esa línea, el también presidente de la Diputación de Sevilla ha sostenido que "hay cosas mucho más peligrosas" que la "prioridad nacional" que podría incluir el acuerdo del PP-A con Vox, como son "el negacionismo" y lo relativo a "las políticas Lgtbi" y "las políticas de memoria democrática".

Así las cosas, Javier Fernández se ha reafirmado en defender que el PSOE-A debe "votar en contra" de la investidura de Moreno, y aprovechando la asistencia de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a dicho encuentro informativo, ha bromeado diciendo que no podía "decir lo contrario" de lo que ella defiende en ese punto.

En esa línea, ha dicho estar "convencido de que lo que dice María Jesús Montero, en este caso concreto y en casi todo", está "en la línea correcta, y hay que cerrar" el "debate" sobre una posible abstención porque, en su opinión, es "un debate intencionado de algunos para intentar generar otra vez confusión en el seno del Partido Socialista".

DESCARTA UNA COINCIDENCIA DE ELECCIONES GENERALES Y MUNICIPALES

Por otro lado, preguntado por la posibilidad de que las próximas elecciones generales coincidieran con las municipales previstas para mayo de 2027, Javier Fernández ha aseverado que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no va a hacer coincidir" ambos comicios, y que él lo sabe "con conocimiento de causa", según ha añadido.

"Por lo tanto, calma y tranquilidad para los alcaldes en ese sentido", ha añadido el secretario general del PSOE sevillano aludiendo al rechazo que algunos alcaldes socialistas han trasladado sobre la posibilidad de que ambas elecciones coincidieran el mismo día. "No debatamos sobre lo que nos va a ser posible", ha zanjado Javier Fernández al respecto de esa hipótesis.