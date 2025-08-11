Ruiz Boix (PSOE) asegura que el Campo de Gibraltar será "protagonista" de la visita de Sánchez a Londres

SAN ROQUE (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque y diputado del PSOE por Cádiz en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha asegurado que el Peñón y la comarca gaditana del Campo de Gibraltar van a ser "protagonistas" del encuentro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá en septiembre en Londres con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

En declaraciones a los medios, Ruiz Boix, que también es presidente de la Comisión de Exteriores en el Congreso, ha defendido que el acuerdo alcanzado sobre Gibraltar, "tapa todos los intentos de aquellos grupos políticos, encabezados por el PP y azuzados por Vox, que tratan de convertir una discrepancia histórica en una divergencia de más de tres siglos", sobre "la cuestión de la soberanía del Peñón".

En ese sentido, ha abundado que "hasta ahora mismo lo que se hace con este acuerdo es trasladar la misma situación que tiene nuestro país, de exigencia de mantener la soberanía de ese espacio, que se mantendrá en igualdad de condiciones de los últimos tres siglos".

Ruiz Boix ha trasladado también que "en estos momentos" están trabajando los equipos técnicos de los ministerios del Reino Unido y España, "bajo la supervisión y la participación de la Unión Europea", en que esa redacción del acuerdo que "debemos conocer en este próximo otoño", y que va a permitir la firma de un tratado "a respetar", que "ahondará en esas mejores relaciones para crear una zona de prosperidad compartida, que ha sido siempre el reto de nuestro presidente Pedro Sánchez".

"No queremos que se empañe esa exigencia de soberanía que se mantiene con lo que es los vínculos de relaciones de amistad familiar, de convivencia, de mejora de las posiciones económicas de los vecinos del Campo de Gibraltar, que han de primar sobre otras cuestiones históricas o sobre otras cuestiones ancladas en el pasado que únicamente buscan réditos electorales en otros territorios ajenos a la realidad económica del Campo de Gibraltar", ha argumentado el diputado del PSOE.

Para Ruiz Boix, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sí tiene en cuenta estos intereses y estos retos", apuntando que lleva trabajando junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "en la búsqueda de un acuerdo que permita compartir economía y empleo y seguir con los vínculos de amistad" que tiene el Campo de Giraltar con el Peñón.