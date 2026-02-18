Salvamento rescata a catorce migrantes magrebíes que intentaban llegar a la costa de Tarifa (Cádiz) en tres neumáticas

Rescate de migrantes en aguas gaditanas por Salvamento Marítimo. - SALVAMENTO MARITIMO

TARIFA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a catorce migrantes magrebíes, todos ellos varones, cuando intentaban alcanzar la costa de Cádiz en tres embarcaciones neumáticas. Han sido trasladado al Puerto de Algeciras.

Según han informado fuentes de Salvamento a Europa Press, la Guardamar Talía ha sido la encargada de las operaciones de rescate. A las 21,00 horas, la Guardamar llegó al puerto de El Saladillo, en Algeciras, con ocho migrantes rescatados de dos neumáticas localizadas a 25 millas al suroeste de Trafalgar.

Posteriormente, rescataba a otros seis varones de otra neumática, a los que trasladó igualmente al Puerto de Algeciras. El operativo ha estado coordinado por controladores marítimos del centro de Tarifa (Cádiz).