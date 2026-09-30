Salvamento rescata a nueve migrantes menores de edad en una neumática a 28 millas de la costa de Tarifa

Lancha neumática con migrantes localizada en aguas de Tarifa. - SALVAMENTO MARÍTIMO

CÁDIZ 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Salvamento Marítimo han rescatado esta pasada madrugada a nueve migrantes, de origen magrebí y menores de edad, que viajaban a bordo de una lancha neumática a unas 28 millas al suroeste de Trafalgar, en la costa de Tarifa (Cádiz).

Fuentes de Salvamento Marítimo han explicado a Europa Press que el aviso al Centro Coordinador de Tarifa llegó sobre las 02,30 horas de esta madrugada por parte de unos pescadores que faenaban por la zona, movilizándose a la salvamar Enif, que partió para localizar la embarcación neumática y proceder al rescate de sus ocupantes.

Finalmente, los migrantes fueron encontrados navegando a 28 millas al suroeste de Trafalgar en torno a las 3,55 horas de este miércoles. Los efectivos de la salvamar recataron a sus ocupantes, todos ellos menores de edad, subiéndolos a bordo de la Enif y trasladándolos hasta el puerto de El Saladillo, en Algeciras, donde han llegado a las 06,20 horas en aparente buen estado.