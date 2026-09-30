Detenido el patrón de una embarcación que trasladaba a 13 migrantes desde Marruecos hacia la península

Archivo - Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido al presunto patrón de una embarcación neumática que transportaba a 13 migrantes, entre ellos tres mujeres y dos menores de edad, desde la localidad marroquí de Bouznika con destino a las costas de la península.

Los migrantes permanecieron hasta tres días en el océano Atlántico hasta que finalmente fueron rescatados en aguas del Estrecho de Gibraltar por Salvamento Marítimo tras el aviso de un mercante, como ha indicado la Policía en una nota.

La embarcación, de aproximadamente seis metros de eslora, presentaba unas condiciones de navegación "extremadamente precarias" y trasladaba a sus ocupantes en una situación de "grave hacinamiento", lo que incrementaba considerablemente el riesgo para sus vidas.

Según las manifestaciones de los propios ocupantes, durante la travesía tuvieron que soportar temperaturas muy bajas y hacer frente a la constante entrada de agua en la embarcación, por lo que se vieron obligados a achicarla para evitar que la neumática perdiera estabilidad.

Las adversas condiciones de navegación provocaron momentos de gran tensión y episodios de pánico entre los migrantes. Y es que, como se ha explicado, en el transcurso del viaje uno de ellos llegó a desfallecer en el mar, teniendo que ser auxiliado por los demás ocupantes, que consiguieron devolverlo a bordo.

El rescate de Salvamento Marítimo se produjo tras el aviso de un buque mercante que navegaba por aguas del Estrecho de Gibraltar, después de que los ocupantes de la embarcación solicitaran auxilio.

Tras diversas pesquisas policiales, los agentes consiguieron localizar e identificar al presunto integrante de la organización criminal que pilotaba la embarcación, del que se tienen indicios de que habría participado anteriormente en otros viajes de estas características.

Agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría Local de Algeciras procedieron a su detención, dando cuenta de las actuaciones a las autoridades judiciales competentes y quedando el detenido a la espera de la correspondiente decisión judicial.

La investigación continúa abierta y los agentes siguen realizando gestiones para recabar nueva información que permita esclarecer los hechos y, en su caso, llevar a cabo futuras actuaciones policiales.