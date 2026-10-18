San Fernando (Cádiz) adjudica un residencial de viviendas protegidas con precios un 40% inferiores al mercado

Imagen del proyecto de construcción de viviendas protegidas en San Fernando (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), a través de Hemsa, ha adjudicado a Constructora San José las obras de Residencial La Marina, una promoción de dos nuevos bloques de 132 viviendas protegidas con precios desde 79.000 euros, más IVA, "un 40 por ciento más baratos que en el mercado libre gracias a la aportación gratuita de suelo municipal, las bonificaciones fiscales y la gestión pública", y contará aparte con 94 plazas de garaje y 47 trasteros.

Según una nota remitida por el Consistorio isleño, ante la situación de la vivienda, la Administración local mantiene una estrategia que "combina la promoción de nuevas viviendas protegidas, el incremento del parque público y la colaboración con otras administraciones para impulsar nuevos desarrollos residenciales". El objetivo es "ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda digna y asequible, tanto para quienes buscan comprar como para quienes necesitan una alternativa de alquiler a precios por debajo de los del mercado libre", ha explicado.

En este contexto, la ciudad "continúa avanzando con diferentes proyectos que suman cientos de viviendas protegidas". Entre ellos destacan los cuatro bloques con un total de 81 viviendas de Ronda del Estero, ya finalizadas, las 216 viviendas protegidas previstas en Residencial Hércules, también en este entorno, las 132 viviendas de Residencial La Marina y las 71 en los antiguas terrenos de Defensa.

La actuación se desarrollará en la confluencia de Ronda del Estero y la avenida de La Marina, en el solar colindante "a donde se acaba de terminar la promoción de vivienda en alquiler público". Así, su puesta en marcha "permitirá ampliar la oferta de vivienda protegida en régimen de compra, con inmuebles de uno, dos y tres dormitorios y diferentes superficies para adaptarse a distintas necesidades familiares".

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Patricia Cavada, ha destacado la importancia de mantener "una política de vivienda sostenida en el tiempo, con proyectos concretos que permitan responder a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía".

Asimismo, ha defendido la necesidad de que las administraciones, de manera específica la administración autonómica por tener las competencias en ello, "impulsen vivienda protegida y asequible para que el precio no se convierta en una barrera insalvable para acceder a un hogar, máxime para jóvenes que buscan su primer hogar".

En contexto, el importe de adjudicación del contrato de construcción ha ascendido a 18,6 millones de euros, lo que supone una reducción del cinco por ciento respecto al presupuesto inicial de licitación. Esta cantidad ha correspondido exclusivamente a las obras, por lo que la inversión total de la promoción ha incluido también otros conceptos, como el suelo, los honorarios técnicos de redacción del proyecto asumidos por el Ayuntamiento, los gastos de formalización y la financiación.

La alcaldesa ha subrayado que el avance de esta promoción "supone un nuevo paso en la política municipal de vivienda, al permitir pasar de la planificación a la ejecución de proyectos que ofrecen alternativas reales a la ciudadanía", al tiempo que "refuerza el desarrollo residencial de Ronda del Estero, una zona en la que se están concentrando distintas iniciativas para ampliar la oferta de vivienda protegida".

VIVIENDAS A PRECIOS ASEQUIBLES

De esta forma, uno de los principales aspectos de Residencial La Marina ha sido "su oferta de viviendas protegidas con precios inferiores a los del mercado libre e incluso a promociones públicas que se están desarrollando en otros municipios". La promoción ha contemplado 132 viviendas distribuidos en seis edificios, con superficies construidas de aproximadamente 51 a 94 metros cuadrados y precios que oscilan entre los 78.891 y los 144.904 euros, más IVA, en función de la tipología y la superficie, lo que supone "un ahorro de aproximadamente el 40 por ciento respecto a viviendas equivalentes en el mercado libre".

"Este abaratamiento es posible gracias al carácter público de la promoción y a las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento para reducir los costes y trasladar ese ahorro directamente a las personas compradoras", ha explicado Cavada, como son la aportación gratuita del suelo municipal y la reducción del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

A ello se ha sumado la gestión directa de la promoción a través de Hemsa, que ha permitido "prescindir de los márgenes de beneficio propios de una promotora privada y evitar gastos adicionales de intermediación". De esta manera, el precio de las viviendas se ha ajustado a "los costes necesarios para desarrollar la promoción, sin incorporar beneficios empresariales, haciendo posible que el ahorro generado por la gestión pública repercuta directamente en las familias".

La promoción ha incluido ocho viviendas de un dormitorio, 23 viviendas de dos dormitorios, siendo la mayor parte, 101 viviendas, de tres habitaciones. Por tanto, el residencial "está orientado a diferentes perfiles de compradores, desde personas que necesitan una vivienda de menor tamaño hasta familias que requieren más espacio".

En cuanto al procedimiento de acceso, durante este mes de octubre comenzará el llamamiento a las personas interesadas en adquirir las viviendas. La selección de los compradores se realizará a través del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, conforme a la ordenanza municipal y a los criterios de antigüedad y demás condiciones aplicables a esta promoción.

ESPACIOS COMUNES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

En esta línea, el proyecto ha planteado dos bloques residenciales con seis edificios, con espacios comunes, un patio interior y una plaza ajardinada. La ordenación ha incorporado zonas de estancia y recorridos peatonales que buscan "favorecer la convivencia vecinal y la integración del conjunto en su entorno urbano".

A ello se han añadido prestaciones dirigidas a "mejorar el confort, la eficiencia energética y las condiciones de habitabilidad de los inmuebles", como la instalación de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria, una instalación fotovoltaica comunitaria, ventanas de PVC con prestaciones termoacústicas, ventilación híbrida y preinstalación de aire acondicionado.

Estas características permitirán incorporar soluciones constructivas orientadas a "mejorar el comportamiento energético del edificio y el bienestar de las personas residentes, además de dotar al conjunto de espacios compartidos que contribuyan a crear un entorno residencial de calidad". El contrato establece un plazo máximo de ejecución de 24 meses, pero la empresa "cuenta con experiencia" en actuaciones desarrolladas en San Fernando.

ESTRATEGIA MUNICIPAL

Así, este proyecto se ha integrado en la estrategia municipal que ya cuenta con otras promociones relevantes en marcha o finalizadas. En Ronda del Estero, el Ayuntamiento ha completado los cuatro bloques de viviendas destinadas al alquiler, una actuación que "ha permitido incorporar nuevas alternativas residenciales a precios asequibles".

"San Fernando avanza en el objetivo de ampliar su parque público de vivienda en alrededor de 500 unidades, reforzando el papel de Hemsa como instrumento municipal para impulsar promociones residenciales y facilitar el acceso a un hogar en condiciones más asequibles", ha asegurado la alcaldesa.

El municipio suma unas 500 viviendas, con cifras "muy superiores que actualmente se manejan en otros municipios de Cádiz y de Andalucía", y con esta adjudicación, "se da un nuevo paso en esta política". Una apuesta que "busca ampliar las oportunidades de compra y alquiler asequible, fortalecer el parque público municipal y favorecer un desarrollo urbano que responda a las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía".