San Fernando (Cádiz) destina 90.000 euros a una convocatoria de ayudas a entidades musicales locales

Banda de música de San Fernando (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha destinado un total de 90.000 euros a subvenciones por concurrencia competitiva destinadas a la promoción de la música dentro de la Convocatoria de Ayudas Culturales 2026, una línea de apoyo con la que el gobierno municipal "respalda la actividad que desarrollan las entidades, agrupaciones y asociaciones musicales de la ciudad".

Así lo ha puesto de relieve este sábado el Ayuntamiento en una nota en la que ha detallado que la programación y actividad que desarrollan estas entidades a lo largo del año incluye una "amplia variedad de iniciativas", desde cursos, seminarios y ciclos de conferencias de perfeccionamiento musical impartidos por profesores "de reconocido prestigio", hasta conciertos didácticos, actividades de promoción del flamenco y "numerosas actuaciones que enriquecen la agenda cultural de San Fernando".

En este sentido, entre las entidades beneficiarias de la convocatoria de 2025 se encuentran las asociaciones culturales musicales 'Manuel Moreno', 'San José', 'Banda de Música Jesús Nazareno', 'San José Artesano', así como la Sociedad Filarmónica de San Fernando, la Asociación Banda de Música Ciudad de San Fernando, la A.C. Maestro Agripino Lozano, la Asociación Cultural Virgen de las Lágrimas y Asociación Cultural Musical CC.TT. Jesús Despojado.

Estas bandas y agrupaciones musicales participan en los diferentes cortejos procesionales durante todo el año, con "especial implicación" durante la Semana Santa, según subrayan desde el Ayuntamiento, desde donde apuntan que entre estas iniciativas destaca también la celebración de actividades vinculadas a Santa Cecilia, patrona de la música, que cada año reúnen a las diferentes formaciones y permiten "acercar aún más la música a la ciudadanía".

"ESTRATEGIA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR CULTURAL LOCAL"

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha subrayado que esta línea de subvenciones "forma parte de una estrategia integral de apoyo al sector cultural local", que se completa con otras vías de colaboración municipal como las ayudas directas, patrocinios y convenios específicos.

"Queremos que San Fernando siga siendo un referente cultural en Andalucía, y la música es uno de nuestros pilares fundamentales", ha afirmado la alcaldesa, que ha destacado el papel que desempeñan las entidades musicales tanto "en la conservación de las tradiciones como en la formación, participación y convivencia ciudadana".

Desde el Ayuntamiento reivindican que la actividad de las entidades musicales isleñas constituye "una parte esencial del patrimonio cultural inmaterial de San Fernando". Su trabajo "contribuye de manera continuada a la formación musical de la ciudadanía, la conservación de tradiciones profundamente arraigadas y la dinamización de la programación cultural de la ciudad", abundan desde el consistorio.

Estas ayudas tienen como objetivo "contribuir al equilibrio financiero de las entidades beneficiarias y favorecer la continuidad de su actividad, teniendo en cuenta la importante función social y cultural que desempeñan".

Al mismo tiempo, permiten "mejorar el desarrollo de sus actuaciones y la formación y capacitación de las personas que integran estas formaciones, repercutiendo directamente en el conjunto de la ciudadanía".

La convocatoria contempla entre los criterios de valoración aspectos como la trayectoria y antigüedad de las formaciones musicales, entendiendo que estos elementos "reflejan su implantación social, estabilidad organizativa y capacidad para mantener una actividad cultural sostenida en el tiempo".

El Ayuntamiento ha trasladado también su "agradecimiento a todas las entidades culturales que participan activamente en el desarrollo de la vida cultural de San Fernando", y ha valorado "especialmente su compromiso y la labor que realizan durante todo el año".

Desde el consistorio destacan también que esta nueva línea de apoyo a la música se suma a las ayudas municipales a la promoción cultural, cuya convocatoria para 2026 alcanza los 100.000 euros, un 66,67% más que el año anterior, "encadenando así un segundo incremento consecutivo".

A esta convocatoria se suman otras subvenciones y convenios, de manera que el Ayuntamiento "mantiene una estrategia integral de respaldo al tejido cultural isleño y a los proyectos que contribuyen a dinamizar la vida cultural de San Fernando", defienden desde el propio consistorio.

Con esta línea de ayudas --finaliza el comunicado--, el gobierno municipal "reafirma su apuesta por una cultura viva, participativa y accesible, respaldando a las asociaciones y colectivos que hacen posible una programación cultural diversa y contribuyen a situar la cultura como un eje de progreso, identidad y convivencia en San Fernando".